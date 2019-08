Serviços mínimos. Os setores protegidos e quem os decide

Mas o que significam realmente os serviços mínimos, que serviços asseguram e de que forma são determinados. As respostas a algumas perguntas frequentes, que a Direção Geral do Emprego e das Relações do Trabalho, responde:

Quais os setores em que há obrigação de prestação de serviços mínimos durante a greve?

A lei contém uma enumera alguns setores que, por estar em causa a satisfação de necessidades sociais impreteríveis, pode haver necessidade de prestação de serviços mínimos. São eles:

– Correios e telecomunicações;

– Serviços médicos, hospitalares e medicamentosos;

– Salubridade pública, incluindo a realização de funerais;

– Serviços de energia e minas, incluindo o abastecimento de combustíveis;

– Abastecimento de águas;

– Bombeiros;

– Serviços de atendimento ao público que assegurem a satisfação de necessidades essenciais cuja prestação incumba ao Estado;

– Transportes, incluindo portos, aeroportos, estações de caminho de ferro e de camionagem, relativos a passageiros, animais e géneros alimentares deterioráveis e a bens essenciais à economia nacional, abrangendo as respetivas cargas e descargas;

– Transporte e segurança de valores monetários.

Isto significa que não há outros serviços ou setores a proteger?

Não. Há outros setores onde também se prestam atividades que correspondem a necessidades sociais impreteríveis e que entram em grupos que dão resposta a “conjunto de necessidades inerentes aos bens e interesses constitucionalmente protegidos em sede de direitos fundamentais” como direitos “à vida”, à “integridade pessoal”, à “liberdade e segurança”, à “saúde”, “direito de deslocação”, etc.

Como se determinam serviços mínimos?

– por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho;

– por acordo específico (anterior ao aviso prévio) entre o empregador e os representantes dos trabalhadores;

– por acordo entre as partes celebrado no âmbito de negociação promovida pelo serviço competente do ministério responsável pela área laboral (DGERT);

– por despacho conjunto do ministro responsável pela área laboral e do ministro de tutela ou setor de atividade no caso de empresa do setor privado;

– por decisão do tribunal arbitral no caso de se tratar de empresa pertencente ao setor empresarial do Estado.



A DGERT pode fazer uma proposta para os serviços mínimos a decretar?

Na negociação de serviços mínimos de greves substancialmente idênticas a pelo menos duas greves anteriores declaradas em empresa do setor empresarial do Estado, e para as quais a definição de serviços mínimos pelo tribunal arbitral tenha igual conteúdo, a DGERT tem obrigatoriamente de propor às partes que aceitem aquela mesma definição, devendo, em caso de rejeição, tal constar da ata da reunião.

Se não houver acordo?

A DGERT remete o processo ao Conselho Económico e Social que avança para a formação de um tribunal arbitral.

E no setor privado?

O processo é remetido pela DGERT ao membro do governo responsável pela área laboral com a finalidade de ser proferido despacho conjunto (com o ministro responsável pelo sector de atividade) de determinação dos serviços mínimos.

Como se decide que trabalhadores ficam a realizar estes serviços mínimos?

Os trabalhadores devem ser designados, com 24 horas de antecedência relativamente ao início da greve, pelos representantes dos trabalhadores (em regra, o sindicato que declarou a greve), mas se estes não o fizerem, compete ao empregador fazê-lo.

O que acontece se houver incumprimento dos serviços mínimos?

O Governo fica legitimado a avançar com uma requisição civil.

As empresas podem substituir os trabalhadores em greve?

Não. O empregador não pode durante a greve substituir os grevistas por trabalhadores que à data do aviso prévio não trabalhavam na empresa, nem admitir trabalhadores para esse fim.

A lei proíbe ainda que a prestação de trabalhadores grevistas seja desempenhada por outra empresa, exceto em caso de incumprimento dos serviços mínimos e dos relativos à segurança e manutenção de equipamento e instalações e na exclusiva medida necessária à prestação desses serviços.