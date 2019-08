Serviços mínimos: Sindicatos e patrões não se entendem

Os sindicatos dos motoristas de matérias perigosas e a associação patronal do setor acusaram-se mutuamente de estarem a tentar por em causa o cumprimento dos serviços mínimos fixados para a greve que começa amanhã.

A Associação de Transportadores de Mercadorias acusou hoje os sindicatos de não cumprirem o prazo de envio dos trabalhadores para as escalas de serviços mínimos.

Em comunicado divulgado na manhã deste domingo, a ANTRAM-Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias indicou que os sindicatos deviam ter designado os trabalhadores para cumprir os serviços mínimos até 24 horas antes do início da greve, que começa às 00:01 de segunda-feira.

Os sindicatos acusaram ontem a ANTRAM de estar a tentar impedir que os trabalhadores cumpram os serviços mínimos – fixados entre os 50% e os 100% – ao ter falhado o envio de informação relativa a escalas.

Hoje, os sindicatos acusaram a associação patronal de estar a fazer “uma manobra” para tentar culpar os trabalhadores por eventuais falhas no cumprimento dos serviços mínimos.

A ANTRAM nega as acusações de que a associação tinha de ter enviado informação aos sindicatos. “Isso é completamente falso”, disse André Almeida, porta-voz da ANTRAM. Adiantou que a decisão do governo “é bastante clara” e que cabe aos sindicatos elaborar as listas de trabalhadores que vão executar os serviços mínimos fixados.

“Se tivessem de ser as empresas a designar quais os trabalhadores que iriam cumprir os serviços mínimos o ambiente ficaria mais crispado”, afirmou.

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas justifica a falta da identificação dos trabalhadores para cumprir os serviços mínimos com o facto de a ANTRAM estar a enviar as escalas de trabalho diretamente aos profissionais.

Em declarações à agência Lusa, o advogado e porta-voz do Sindicato, Pardal Henriques, disse que a ANTRAM devia ter enviado aos sindicatos antecipadamente a identificação dos serviços normais para que depois pudessem ser fornecidos os trabalhadores que devem cumprir os serviços mínimos decretados pelo Governo. Segundo Pardal Henriques, a ANTRAM não o fez e optou por enviar as escalas normais de trabalho diretamente para os trabalhadores.

Segundo o despacho conjunto que fixou os serviços mínimos para esta greve, “os meios humanos” necessários para cumprir os devidos abastecimentos “são designados pelo sindicato que declarou a greve, até 24 horas antes do início do período de greve, ou se estes não o fizerem, devem os empregadores proceder a essa designação”.

Atualizada às 12H08