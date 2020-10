Serviços públicos com mais de 50 funcionários também têm desfasamento

As instituições da Administração Pública com mais de 50 funcionários vão ficar sujeitas às mesmas regras de desfasamento de horários aplicadas ao sector privado, cuja redação final foi publicada nesta quinta-feira.

Também hoje o Conselho de Ministros aprovou uma nova resolução que vem consolidar as regras para os funcionários públicos, e que até aqui remetiam para a declaração de situação de contingência publicada a 11 de setembro, que previa “a adoção de escalas de rotatividade de trabalhadores entre o regime de teletrabalho e o trabalho prestado no local de trabalho habitual, diárias ou semanais, de horários diferenciados de entrada e saída ou de horários diferenciados de pausas e de refeições”, com obrigatoriedade para as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto.

Segundo a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, o que a resolução traz “são as mesmas regras que estavam previstas e que em grande parte dos serviços públicos já estavam em vigor. Faz-se um esclarecimento de todas as medidas para que elas estejam numa única resolução, porque até aqui existiam dispersas em diferentes despachos”.

“Não existe nenhuma diferença substancial na aplicação das regras de desfasamento de horário. Aplica-se também às maiores instituições, com mais de 50 trabalhadores, nos mesmos termos que definimos no decreto-lei”, afirmou.

O diploma já publicado relativo ao sector privado – para grandes empresas e escolas, incluindo também o pré-escolar – prevê, quando não seja aplicado o regime de teletrabalho, desfasamentos de entre meia a uma hora nos horários dos trabalhadores, que devem ser comunicados com antecedência prévia de cinco dias. Os trabalhadores podem rejeitar mudanças quando houver para eles prejuízo sério e estão previstas duas situações: falta de transportes públicos no novo horário ou impossibilidade de prestar assistência à família.

Além destas situações, podem rejeitar alterações “a trabalhadora grávida, puérpera ou lactante, o trabalhador menor, o trabalhador com capacidade de trabalho reduzida, com deficiência ou doença crónica e os trabalhadores com menores de 12 anos a seu cargo, ou, independentemente da idade, com deficiência ou doença crónica”.

Além da resolução sobre a organização do tempo de trabalho dos funcionários públicos, foi ainda aprovada uma “resolução que define orientações e recomendações relativas à organização e funcionamento dos serviços públicos de atendimento aos cidadãos e empresas”.Segundo a ministra Mariana Vieira da Silva, diz respeito à “possibilidade de reforço do atendimento telefónico neste período Covid na Administração Pública”.