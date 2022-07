Serviços Públicos tiveram mais de 5500 reclamações no primeiro semestre

IMT reúne a maioria da reclamações © DR

É sobre os institutos públicos portugueses que recaem a maior parte das reclamações dos consumidores. Segundo o Portal da Queixa, no primeiro semestre deste ano foram mais de 5500 as reclamações dirigidas aos serviços públicos e 69% recaem sobre instituições como a Segurança Social, o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), o SNS (Serviço Nacional de Saúde), o IRN - Instituto dos Registos e do Notariado e o IEFP (Instituto do Emprego e Formação Profissional). Aliás são estes os serviços que lideram a lista das reclamações, dos 73 organismos públicos que o Portal da Queixa analisou.

Desde o início de 2022 e até ao final do mês passado foram feitas 5585 queixas que visavam as entidades públicas. Em segundo lugar neste ranking encontra-se a Administração Pública com 18% das queixas e os Serviços Sociais e de Previdência (13%).

Do topo da lista destacam-se o IMT que reúne 59% das reclamações, seguindo-se a Segurança Social (9%), o Serviço Nacional de Saúde também a somar 9%, o IRN - Instituto dos Registos e Notariado (4%) e o IEFP (3%).

No caso do IMT a maioria das reclamações está relacionada com problemas reportados no começo do ano com as Cartas de Condução (troca de título de condução, renovação, emissão e envio). Estas situações obtiveram mais de 60% das reclamações.

O atraso no pagamento de subsídios e prestações sociais reúnem 40% das queixas e são dirigidas à Segurança Social, enquanto no SNS o atendimento continua a ser um dos problemas, com maior número de reclamações, com 42%.

Também o atraso no pagamento, mas desta feita de subsídios de desemprego, é a queixa mais recorrente no que ao IEFP diz respeito. São 19% das reclamações. Já no IRN, a demora processual representa cerca de 29% das queixas. Aqui a demora na renovação do cartão de cidadão e nos pedidos de nacionalidade são dois exemplos dos protestos.

Resolução de problemas

Como refere o Portal da Queixa é o Instituto do Emprego e Formação Profissional a entidade que tem uma maior taxa de resolução dos problemas, 95,2% de Taxa de Solução e 97,5% de Taxa de Resposta. Já na área da resposta às reclamações é o IMT que tem a taxa mais alta, com 100%. No entanto a Taxa de Solução não ultrapassa os 6,3%.

Com os indicadores mais baixos encontramos a Segurança Social (16.8% de Taxa de Solução e 16% de Taxa de Resposta); o SNS com 14% de Taxa de Solução e 13.3% Taxa de Resposta e o IRN com 17% de Taxa de Solução e 15.6% Taxa de Resposta.

O fundador do Portal da Queixa frisa que já existem em Portugal alguns organismos públicos cujo serviço se equipara ao prestado por privados. "Felizmente, esta realidade já está presente em algumas organizações públicas que apresentam altos Índices de Satisfação no Portal da Queixa e são excelentes exemplos de Customer Success, demonstrando que é possível prestar um serviço de acordo com os padrões de qualidade exigidos", afirma Pedro Lourenço, que louva as redes sociais que em muito contribuem "para a identificação de falhas e apresentação de melhorias junto dos cidadãos, mostrando que é possível fazer mais e melhor".