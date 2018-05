Sete dicas para umas férias de verão sem sobressaltos

Direitos de um passageiro

O voo está atrasado. Há mais de duas horas que desespera. Não é um início de férias auspicioso. Mas fique a saber que tem direitos, estipulados de acordo com o número de horas de atraso e a distância do destino. O passageiro deve solicitar logo assistência à companhia aérea. Pode pedir para telefonar ou enviar mensagens por correio eletrónico, requerer bebidas, refeições e alojamento. O reembolso do bilhete só é possível se o voo se atrasar, pelo menos, cinco horas. Se chegar ao destino com um atraso de três horas tem direito a uma indemnização entre 250 a 600 euros. Por vezes, o viajante também é confrontado com o overbooking (mais passageiros que lugares disponíveis) e, neste caso, tem direito a ser reembolsado – a indemnização oscila entre os 250 e os 600 euros, consoante o tipo de voo – e, se desejar, encaminhado logo que possível para o destino. Enquanto aguarda, a companhia tem o dever de lhe oferecer bebidas, refeições e, se necessário, alojamento. Entretanto chegou ao local de eleição das suas férias, mas a bagagem extraviou-se. Fique a saber que se as suas malas foram perdidas, danificadas ou chegaram com atraso tem a possibilidade de ser ressarcido desse grande inconveniente. A companhia poderá ter de pagar até 1300 euros.

Esqueça o last-minute

Planear as férias é sempre a melhor opção. O last-minute pode oferecer boas oportunidades, mas é bom ter em conta que o verão é a época de excelência de férias. Reservar as passagens de avião com a maior antecedência possível é a melhor garantia para assegurar preços baixos. A Deco aconselha a definir atempadamente o destino, o plano de viagem e o orçamento. Com esses dados na mão, compare preços e procure promoções na Internet. Há sites que permitem comparar as tarifas de várias companhias aéreas em simultâneo. Na compra de bilhetes online é possível usufruir de taxas e custos reduzidos. Para evitar gastos acrescidos, tenha em conta que as viagens ao fins-de-semana são mais procuradas e, por isso, mais dispendiosas. Simule a viagem em dias e horas diferentes. Poderão surgir boas surpresas.

Cuidado com os cartões

Hoje ninguém tem na carteira o dinheiro que reservou para gastar nas férias. Os cartões de débito e crédito são as opções mais simples e eficazes. Mas a sua utilização exige cada vez mais cuidados. Nunca perca de vista o seu cartão no momento de pagamento do serviço e certifique-se de que é passado num só equipamento. A clonagem é um artifício muito utilizado. A associação de defesa dos consumidores recomenda que exija sempre o comprovativo da compra. Quando se dirigir ao Multibanco certifique-se que a máquina está em devidas condições e que ninguém vê o seu PIN. Mensagens de correio eletrónico do suposto emissor do cartão devem ser liminarmente ignoradas. Em caso de perda, extravio ou roubo dos cartões, comunique de imediato ao banco, Unicre e SIBS.

Nas mãos da agência

Deixou as suas férias nas mãos de uma agência de viagens? Então, saiba que a agência tem obrigação de o informar sobre quais os documentos necessários à viagem e estadia (cartão de cidadão, passaporte ou visto, quando viaja para fora da União Europeia), prazos para a obtenção dessa documentação e formalidades sanitárias. No caso de ter de recorrer a assistência médica ou hospitalar num dos Estados membros da União Europeia, saiba que é imprescindível ter em sua posse o Cartão Europeu de Seguro de Doença. A agência deverá informá-lo dos trâmites necessários à sua obtenção. Mas, já agora, fique a saber que deve requerer o cartão com antecedência na Segurança Social ou ADSE. Quando pagar o serviço da agência de viagem certifique-se que lhe foram entregues todos os documentos, assim como informação impressa e detalhada sobre o objeto e característicos do serviço contratado, a data de prestação, os preços e os pagamentos efetuados.

Seguro para férias

E porque, mesmo em férias, pode ficar doente ou ter um acidente, a Deco aconselha a celebrar um seguro de viagem com cobertura de acidentes pessoais. É uma garantia para assistência médica, para danos a terceiros, indemnizações por morte ou invalidez. Na União Europeia, tem sempre apoio com o Cartão Europeu de Seguro de Saúde, mas em outros destinos ter um seguro pode evitar uma série de contratempos. Se contratou um pacote turístico com uma agência, é conveniente verificar se inclui apólice de seguro de viagem, quais as coberturas e capitais. Um seguro pode encarecer a sua viagem entre 60 a 160 euros.

Não tem dinheiro para férias

O primeiro conselho é pensar duas vezes. Contrair crédito para ir de férias não é uma boa ideia. Se ainda assim a vontade é grande, talvez o ideal seja pensar em tirar umas férias económicas e utilizar meios de pagamento sem juros. A Deco recorda que, no verão, as agências de viagem oferecem pacotes que podem ser pagos em prestações e sem juros. No entanto, um pacote de férias a prestações e sem juros pode não ser a solução mais barata, alerta a associação de defesa do consumidor. O cartão de crédito é também uma solução, principalmente se liquidar a dívida nos 20 a 50 dias seguintes, ou seja, antes de entrar em sistema de crédito. Já se equaciona contrair dívida, lembra-se que o crédito com penhor de uma aplicação financeira, por exemplo uma conta poupança, é mais barato do que o crédito pessoal tradicional, já que o cliente dá uma garantia real.

Saiba quanto vai pagar à mesa

Quando entra num restaurante já tem de saber os preços que o espaço pratica, incluindo taxas e impostos. A lista dos pratos do dia e os preços têm de estar afixados à entrada e bem visíveis. O restaurante tem espaço interior e exterior, e os preços são distintos? Antes de se sentar, o consumidor tem o direito de estar informado dessa distinção de preços de forma inequívoca. Os restaurantes em Portugal são também obrigados a disponibilizar uma lista em português, inglês e numa terceira língua oficial da União Europeia. Caso pretenda fatura, o agente de restauração terá de lhe fornecer o documento com a denominação dos bens adquiridos, a quantidade e a taxa de IVA. Sem fatura, o consumidor não tem meio de prova para proceder a uma eventual reclamação.