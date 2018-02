Sete distritos concentram 70% das declarações do IRS em papel

O número de contribuintes que ainda entregam a declaração de IRS em papel tem vindo a diminuir e, de acordo com os dados divulgados esta terça-feira pelo Ministério das Finanças, em 2017 foram entregues 150 mil destas declarações – contra cerca de 280 mil no ano anterior tal como indicam as últimas estatísticas do IRS que estão disponíveis no Portal das Finanças.

Destas 150 mil cerca de 70% respeitam a declarações enregues por pessoas residentes em Lisboa, Porto, Coimbra, Setúbal, Faro, Aveiro e Braga. Todos, como o Dinheiro vivo noticiou esta terça-feira, vão ser avisados por carta ou e-mail de que este ano apenas podem usar a Internet para entregar o IRS.

Aqueles que não formalizarem o pedido de uma senha de acesso receberão o necessário código em casa, por carta – único meio usado pela AT para enviar as senhas.

Os mesmos dados do Ministério das Finanças indicam ainda que 130 mil dos que usaram o papel tiveram apenas rendimentos das categorias A e H (trabalho dependente e pensões) pelo que reúnem as condições para serem abrangidos pelo IRS automático E, se assim for, caso haja qualquer falha, a declaração fica formalmente entregue no finm do prazo.