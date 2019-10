Sete em cada 10 pessoas trabalham por conta própria ou em pequenas empresas

As pequenas empresas e trabalhadores por contra própria são responsáveis pela maioria do emprego mundial, demonstra um estudo da Organização Mundial do Trabalho.

O trabalho por conta própria e as pequenas empresas são responsáveis por grande parte do emprego criado no mundo. O relatório Small Matters: Global evidence on the contribution to employment by the self-employed, micro-enterprises and SMEs, divulgado esta quinta-feira pela Organização Mundial do Trabalho (OIT), revela que cada sete em 10 pessoas trabalham por conta própria ou em pequenas empresas. “Pequenas unidades económicas representam, no conjunto, 70% do emprego total na amostra de 99 países estudados neste relatório”, lê-se no sumário executivo do documento. A lista inclui Portugal, considerado país de elevado rendimento.

Segundo a OIT, “é a primeira vez que a contribuição dos trabalhadores por conta própria e das micro, pequenas, médias e grandes empresas é estimada num grupo tão grande de países – em particular, em países de baixo e médio rendimento”. Uma das conclusões desta análise, que excluiu os países da América do Norte, é que “a quota do emprego das pequenas unidades económicas decresce à medida que o rendimento do país aumenta. Esta quota é maior no sul da Ásia, África e Médio Oriente”.

A base de dados utilizada, sublinha a própria organização, “cobre tanto o setor formal como informal, o que torna possível estimar também o contributo para o emprego de empresas informais”. A conclusão é que “62% do total do emprego encontra-se no setor informal, transversalmente aos 99 países da amostra”. O setor informal “é especialmente elevado na agricultura, que é dominada pelo autoemprego, a maior parte dele sob acordos informais”.

O relatório avança que existe uma correlação entre o emprego no setor informal e o rendimento per capita dos países, “variando de menos 5% em vários países de elevado rendimento a mais de 90% em vários países de baixo rendimento”.

A OIT considera que uma das grandes conclusões a retirar deste estudo é “perceber que a realidade vivida pelas pequenas unidades económicas é chave para endereçar os desafios fundamentais da criação de emprego e melhoria da sua qualidade. Apoiar pequenas unidades económicas devia ser uma parte central das estratégias mundiais de desenvolvimento económico e social, mas especialmente em países de baixo e médio rendimento”, recomenda a organização.