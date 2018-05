Sete projetos em curso para valorizar os frutos secos

Cada português só consome 12 gramas de frutos secos, em média, por dia, quando a recomendação da Direção-Geral de Saúde aponta para cima do dobro, na ordem dos 25 gramas diários. É nesta referência que o Centro Nacional de Competências dos Frutos Secos (CNCFS) deposita as suas esperanças e nela vê uma enorme oportunidade de crescimento do setor. Nisso, e na forte valorização dos produtos, em termos de receitas para os produtores.

Para estimular a produção nacional, o Centro, que existe desde finais de 2015, tem em curso sete projetos aprovados e em funcionamento, que visam mobilizar toda a fileira para a redução dos problemas sanitários, a fertilização de solos, a otimização dos processos de rega, a concessão de embalagens mais adequadas para a exportação e um melhor aproveitamento dos frutos secos, revela ao Dinheiro Vivo, Albino Bento, presidente do CNCFS.

Os projetos contam com os contributos dos 60 associados, entre instituições universitárias, associações de produtores, empresas, produtores individuais e autarquias. Cooperam na expectativa de que o país consiga tirar partido das condições ideais para este tipo de culturas, mas também da elevada procura a nível mundial.

“São produtos muito valorizados, porque tem havido a nível mundial muita procura para consumo”, justifica Albino Bento.

Estamos a falar, em concreto, de seis produtos: castanha, amêndoa, alfarroba, avelã, noz e pistáchios, sendo Trás-os-Montes a região onde há maior percentagem de área de produção, com exceção da alfarroba, que só existe no Algarve.

A castanha é o fruto preponderante, com cerca de 35 mil toneladas por ano, de acordo com as estimativas do CNCFS, seguido da alfarroba, com 25 mil, e depois a amêndoa (grão, sem casca) com 5 mil toneladas. A noz garante 4 mil toneladas e a avelã 300 toneladas. O pistáchio ainda está numa fase emergente.

Culturas bem pagas

Parte do atrativo deste tipo de culturas reside na sua valorização. Albino Bento refere que a castanha, por exemplo, é paga ao produtor na ordem dos 1,5 a 2€ por quilo, mas segundo o Sistema de Informação dos Mercados Agrícolas, a amêndoa pode chegar aos 6,50€ por quilo, a alfarroba aos 6€, a noz aos 3,80€ e a avelã aos 2€. Para o pistáchio ainda não há informação relevante, mas o dirigente indica que o valor no mercado internacional ronda os 7€.

Apesar de a área dedicada aos frutos secos em Portugal se manter constante nos últimos anos, o líder do CNCFS admite que a produção tem vindo a aumentar, “mais por força da aplicação de novas tecnologias”. Por outro lado, antecipa que o amendoal vai ter um crescimento considerável no futuro próximo, com a entrada em produção de pomares novos que se estão a instalar no Alentejo.

A par do aumento da produção, surgem novas empresas dedicadas à transformação, grande parte delas orientadas para os mercados externos.

Para ajudar quem se queira dedicar aos frutos secos, o Centro de Competências, sediado em Bragança, além dos projetos em curso, tem disponíveis no seu site 18 manuais técnicos, preciosos e gratuitos, três por cada uma das seis culturas mencionadas: um dedicado à produção, outro à transformação e outro ao comércio.