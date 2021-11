Setembro e outubro invertem descidas no desemprego

© Fábio Poço/Global Imagens

A população desempregada tornou a subir nos meses de setembro e outubro, interrompendo a trajetória de descida que se verificava desde maio, indica nesta terça-feira o INE em estimativas mensais relativas ao comportamento do mercado de trabalho.

Segundo estas, o número de desempregados terá crescido em setembro 1%, para 328,4 mil indivíduos, e novamente em 1% em outubro, para 331,6 mil.

"Em setembro de 2021, a população desempregada registou um aumento, o que não acontecia desde maio do mesmo ano, situação reforçada em outubro", nota o INE no destaque estatístico de hoje.

A taxa de desemprego de setembro é revista em alta numa décima, para 6,4% em setembro, mantendo-se ao mesmo nível no mês de outubro, num cenário que neste último mês foi também de redução da população ativa.

As estimativas do INE apontam também, já em outubro, para uma quebra na população empregada, com uma redução ligeira de 0,3%, que coloca o universo de empregados em 4 822 000. Trata-se da primeira descida em oito meses, tendo o nível de emprego vindo a melhorar desde fevereiro deste ano, e representa menos 14 mil postos de trabalho ocupados face a setembro.

A taxa de emprego sofre um ligeiro recuo, passando dos 63% em setembro para 62,8% em outubro.

