Setor automóvel cresce 3,1% em 2021, com cinco mil milhões euros em volume de negócios

Setor teve em 2020 uma queda de receitas na ordem dos 20%. © Arquivo/Global imagens

Dinheiro Vivo 17 Março, 2022 • 13:36 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O setor dos concessionários automóveis obteve, no ano passado, um crescimento de 3,1%, ao conseguir um volume de negócios de cerca de cinco mil milhões de euros, revelou esta quinta-feira a Informa D&B. Este setor - que inclui a venda de automóveis novos e usados, a venda de peças de reposição, serviços de mecânica e outras atividades - teve em 2020 uma queda de receitas na ordem dos 20%.

De acordo com a mesma fonte, a escassez de componentes eletrónicos à escala mundial (que acabou por enfraquecer a indústria automóvel na segunda metade de 2021), foi o motivo principal para o pouco crescimento do setor no ano passado. Devido à falta daqueles materiais, os prazos de entrega dos automóveis aumentaram e assistiu-se ao abrandamento da procura. "Em 2021, as vendas de automóveis ligeiros de passageiros, incluindo os veículos todo-o-terreno, atingiram 146 637 unidades, o que equivale a apenas mais 0,8% do que em 2020", refere a Informa D&B.

Neste mesmo, o número de operadores no setor de comércio de veículos automóveis ligeiros ultrapassou ligeiramente os 6400, mais 3,7% do que no ano anterior.

Por seu turno, em 2020, o emprego diminuiu 1,7% relativamente a 2019, interrompendo assim a evolução positiva do período 2015-2019. Em 2020 trabalhavam no setor cerca de 32 500 pessoas.

Nesta área predominam os operadores de pequena dimensão, com o número médio de pessoas ao serviço por empresa a situar-se em cinco funcionários.

O setor está fortemente concentrado nas zonas Norte e Lisboa, que acolhem perto de 39% e 26% do total de empresas, respetivamente. Na zona do Centro, por sua vez, estão sediados 23% dos operadores.