Setor ficou reduzido a um terço em dez anos

Entre 2005 e 2015 entraram em processos de recuperação e de insolvência ou faliram 37 mil empresas do setor da construção, de acordo com a Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário (CPCI).

Os números da CPCI, noticiados este domingo pelo jornal Público, indicam ainda que 230 mil trabalhadores do setor perderam o emprego e a quebra de produção atingiu os 43% nesta década.

Em 2007, as 50 maiores empresas de construção eram responsáveis por um volume de negócios agregado de 7,5 mil milhões de euros e empregavam cerca de 50 mil pessoas, correspondendo a 23% e a 9% do total do volume de negócios e emprego do setor, respetivamente.

“Naturalmente que a empresas de maior dimensão, não obstante terem procurado nos mercados externos as oportunidades que deixaram de existir em Portugal, foram as mais atingidas”, salientou Reis Campos, presidente da CPCI, em declarações ao jornal.

Os números da Confederação revelam ainda que em 2005, o investimento público totalizou 7095 milhões de euros; em 2014 baixou para 3853 milhões; e em 2016 atingiu os 2,9 mil milhões, o valor mais baixo desde 1995.

O presidente da CPCI acredita que 2018 poderá ser o ano da consolidação do setor.