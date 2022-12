Setor da segurança privada faturou 945 milhões de euros em 2021

© Rodrigo Cabrita

Continua em franco crescimento o setor da segurança privada, em Portugal. De acordo com os dados do Relatório Anual de Segurança Privada (RASP) de 2021, do Conselho de Segurança Privada, citados pelo jornal Público (acesso pago), o número de profissionais continua a crescer, assim como a faturação, que no ano passado conseguiu 945 milhões de euros, mais 3,4% que em 2020.

Este crescimento deve-se muito, segundo o RASP, à Administração Pública, que continua a contribuir de forma muito apreciável para este volume de negócios, concentrando 26% do valor total de mercado em 2021".

O mesmo documento explica que, a precariedade laboral e uma prática de preços desleal é comum, a detalha que dos 60.690 profissionais habilitados ao exercício da profissão, cerca de 39 mil tinham vínculo laboral ativo, mas havia quase 22 mil não podiam exercer a profissão por não estarem vinculados a entidades devidamente habilitadas. Isto apesar de terem cartão profissional válido.

A Associação das Empresas de Segurança analisou 100 concursos públicos em 2021 e concluiu "os concursos lançados e, naturalmente, assim adjudicados, preveem valores que não possibilitam fazer face aos custos diretos relacionados com o fator trabalho". Neste sentido, o RASP acrescentou, ainda, que "em 32 dos 100 contratos analisados, o preço da adjudicação foi inclusivamente inferior àquele que já em 2012 a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) havia definido como valor mínimo".

Já nos contratos privados, o relatório destaca a influência da pandemia em de 2021, que levou a uma contenção nas novas contratações e causando pressão sobre os preços praticados. O relatório defende, assim, que "as ações inspetivas multidisciplinares são, agora, mais pertinentes e urge intensificar a sua realização, por forma a promover uma concorrência transparente.



O RASP revela ainda que as situações de contra-ordenação diminuíram no ano passado, tendo passado de 1673 em 2020 para 1301 em 2021. Por outro lado, no ano passado aumentaram as situações criminais e as autoridades registaram 82, quando em 2020 esse número não ia além das 32.