Setor do calçado está "muito mais bem preparado" para a crise

Com a taxa de inflação na Europa em máximos de 30 anos, a ameaça de uma recessão começa a tomar forma. Estarão hoje as empresas portuguesas mais bem preparadas para a enfrentar do que há três décadas? Na indústria do calçado a convicção é que sim. Vêm aí tempos difíceis, mas as empresas são hoje "muito mais flexíveis, introduziram novas tecnologias de produção e têm capacidade de reagir à procura", o que lhes permitirá "enfrentar melhor" a recessão, diz o diretor-geral da APICCAPS, João Maia. O secretário de Estado da Economia concorda: "As empresas estão muito mais internacionalizadas, conhecem melhor os mercados e estão menos dependentes dos agentes do que estavam em 1992. Têm capacidade para perceber as tendências dos vários mercados onde atuam e de encontrar soluções", defende João Neves.

Em 30 anos, a indústria portuguesa de calçado perdeu 352 empresas e mais de 28 mil trabalhadores; produz menos 30 milhões de pares de sapatos do que fazia em 1992, quando das fábricas em Portugal saíam 106 milhões de pares. Em contrapartida, ganhou o conhecimento e a confiança necessários para valorizar melhor o que faz e conquistar uma posição de destaque no mundo, sendo o nono maior exportador de calçado de couro. A prová-lo estão os números: apesar de destinar aos mercados externos apenas 69 milhões de pares de sapatos, conseguiu vendê-los por 1676 milhões de euros, o que significa que exportou menos 15,5 milhões de pares, mas ganhou mais 691 milhões de euros.

"A inflação é um problema geral da economia e impacta de forma diferenciada os vários setores. Ao contrário de 1992, quando tínhamos uma inflação estrutural, que estava ainda a ser reduzida da década de 80, com o objetivo da entrada na moeda única, a inflação que temos hoje é criada a partir das questões energéticas e alimentares. Se é estrutural ou conjuntural não sei dizer, a inflação é como um camião, para a travar é muito difícil", diz João Maia, considerando que, para as empresas de calçado, a inflação é "só mais um fator que tem de acelerar aquilo que andamos a fazer todos os dias". Ou seja, a indústria "tem que se preocupar com as suas margens e tem de conseguir encontrar solução para passar os aumentos aos seus clientes". Se não conseguir, "tem de alterar o seu processo produtivo, mas isso não é muito diferente do trabalho que temos de fazer todos os dias para sermos mais eficientes e para valorizarmos melhor os nossos produtos", argumenta.

Já o secretário de Estado da Economia considera que, embora as fábricas portuguesas voltem a ser procuradas pelas grandes marcas internacionais que, nas últimas décadas haviam trocado a produção da Europa pela Ásia, a indústria tem hoje "uma qualidade de produto muito distinto do que fazíamos há 30 anos" e, mais importante ainda, "Portugal hoje tem um posicionamento diferente, não se limita a produzir a feitio para quem desenha os modelos, hoje acrescentamos alguma coisa do ponto de vista da engenharia de produto". E é por isso que, acredita, a procura crescente que a indústria tem tido "veio para ficar", nesta lógica de aproximação dos mercados aos fornecedores.

As Portuguesas já têm sapatilhas

As Portuguesas, a marca de chinelos de sola em cortiça criada pela Ecochic (a start-up de Pedro Abrantes) em parceria com a Amorim Cork Ventures, tem vindo a alargar a sua gama de produtos e, por estes dias, esteve na Micam, em Milão, a apresentar a sua nova linha de sneakers, uma aposta que pretende assegurar uma aproximação a um público mais jovem.

"Saímos da nossa zona de conforto para explorar uma parte do mercado onde ainda não estávamos inseridos. Mas os sneakers mantêm a proposta de valor da marca, assente nos produtos naturais, como o algodão reciclado ou as solas de cortiça e borracha natura", explicou ao Dinheiro Vivo Pedro Abrantes, o fundador da marca, e que garante que a novidade está a ser recebida "com muitas curiosidade e satisfação".

Criada em 2015, a marca está já presente em 49 países, sendo os Estados Unidos, o Canadá e todo o norte da Europa os seus principais mercados. Só em Portugal está já em 272 pontos de venda. Desde 2017 que é participada, também, pela Kyaia. "O ano está a correr muito bem. Estamos a crescer 67% no primeiro semestre, depois de fecharmos 2021 com um crescimento de 86%", refere o empresário, que reconhece alguma apreensão com o efeito da guerra e da inflação. "Saímos a todo o gás da pandemia, com um enorme entusiasmo, agora vemos os mercados em pânico. É com muita preocupação que assistimos a tudo isto", reconhece.

As novas sapatilhas de As Portuguesas estão incluídas na coleção primavera-verão da marca, mas a intenção é que transitem também para o outono-inverno. "A marca torna-se um bocadinho mais jovem e com uma fluidez completamente diferente", sustenta.

Ambitious reforça aposta na sustentabilidade

A Ambitious está a colher os frutos que plantou durante a pandemia, período em que "nunca parou", recorrendo às ferramentas digitais para chegar junto dos clientes. E se é verdade que o private label (a subcontratação ou a produção a feitio) caiu substancialmente, no período da pandemia, as vendas da marca Ambitious cresceram. Não foram, no entanto, suficientes para cobrir as perdas dos grandes clientes internacionais. A Celita, a casa-mãe que detém a marca, espera este ano superar já os 20 milhões de euros que faturou em 2019. E a marca própria já deverá este ano assegurar 40% do volume de negócios da empresa de São Torcato, Guimarães, que conta com 200 trabalhadores.

Paulo Martins reconhece que tem havido, este ano, uma procura crescente pelos produtos da Celita, seja pela marca Ambitious seja pela subcontratação. No entanto, acredita que "o private label será sempre algo passageiro". "Portugal tornou-se novamente apetecível por via das dificuldades de abastecimento das grandes marcas na Ásia, mas não me parece que seja por muito tempo", defende.

Especializada em sapatilhas e sneakers, com um grande foco na sustentabilidade, a Ambitious apresentou em Milão os seus best-sellers em duas versões: a normal e a produzida com couro reciclado, a partir de resíduos da produção. Uma novidade que está a ser "muito bem recebida" pelos clientes. E a diferença de preço já nem é significativa. "A versão em couro reciclado é ligeiramente mais cara, mas a diferença entre produtos sustentáveis e os restantes já foi bem mais superior ao que é hoje", garante o empresário. O preço das matérias-primas e a falta de mão-de-obra são as grandes preocupações de Paulo Martins. "Se os houvesse, já teria criado uma nova linha de produção. Seriam, no mínimo, 40 a 60 pessoas", diz.

Há um ano, a empresa apresentou a sua primeira coleção cápsula para senhora, numa tentativa de testar o mercado. O sucesso foi tal que já está decidida a criar um departamento específico para idealizar e desenhar as coleções femininas.

Move On já aumentou salários em julho

Fernando Brogueira, CEO da Move On e consultor da Flex & Go, está apreensivo com o futuro, consciente de que a inflação, aos níveis históricos a que está, "vai obrigar muitos consumidores a repensarem as suas compras". Na sua empresa, e tentando compensar a perda de poder de compra, Brogueira aumentou os salários aos seus trabalhadores já em julho. "Têm trabalhado bem, muitos sábados seguidos, decidimos dar-lhes um aumento para ajudar na inflação", diz, reconhecendo a importância destes no sucesso da empresa. "Precisamos deles, sem eles não fazemos nada", frisa. A empresa de Esmoriz dá emprego a 75 pessoas e precisaria, no imediato, de mais 10, mas a tarefa é difícil, sobretudo naquela zona.

Por outro lado, e no que aos preços diz respeito, Fernando Brogueira diz que, no acumulado das duas últimas épocas, aumentou já as suas tabelas, em média, 20%. Uma situação que não agrada aos clientes, mas que não têm alternativa senão aceitar. "Obviamente todos protestam, mas a única vantagem nesta situação é que não sou só eu que subo preços, sofremos todos do mesmo mal", frisa, em referência ao aumento dos custos de produção.

Sobre o futuro imediato, assume o seu receio. "A única forma de se parar rapidamente a escalada da inflação é com uma recessão e ela está aí", alerta.

Três estreias em busca de novos mercados

Portugal marcou presença na Micam com 41 empresas, das quais três estreantes. Manuel Costa é o nome do fundador da SMA de São Roque, em Oliveira de Azeméis, e a marca com que se apresentou em Milão. A SMA sempre se dedicou à produção em regime de subcontratação, mas, este ano, avançou com uma marca própria, apostando no calçado de conforto, "mas com algum design". Com 60 trabalhadores e uma faturação de dois milhões, em 2021, a SMA vai já este ano com 3,2 milhões de vendas asseguradas a três meses e meio do fim do ano.

Exporta tudo o que produz, em especial para França, Alemanha, Bélgica, Holanda e Dinamarca, bem como para os Estados Unidos e o Canadá, sendo que só estes dois países asseguram 35% das suas vendas. E trabalho não falta. "Tenho é pouca gente para trabalhar", garante Manuel Costa, que poderia contratar, de imediato, pelo menos 12 pessoas, na área do corte e da montagem, "se as houvesse". Para este responsável, o grande problema está na forma de tributar o trabalho. "Não faz sentido cobrar IRS sobre as horas extraordinárias, porque isso faz com que o trabalhador suba de escalão e acabe prejudicado no seu rendimento mensal. Se querem ajudar os operários deveriam cobrar IRS só sobre o salário base. Tudo o que são horas extraordinárias deviam estar isentas de imposto para o trabalhador", defende.

Satisfeito com os contactos estabelecidos na feira, apesar de a localização do seu stand não ser das melhores, Manuel Costa não poupa críticas à falta de apoios "a quem mais precisa". Apesar da incerteza gerada pela guerra e pela inflação, acredita que a nova marca possa vir já a valer 3,5 milhões de euros em 2023, elevando a faturação da casa-mãe para os oito a nove milhões de euros.

A Dakar Shoes é uma nova marca de calçado produzido em Portugal sob licença oficial do famoso rali, e que também se está a estrear na Micam. Como o próprio site da marca indica, trata-se de uma "extensão e uma atualização da coleção têxtil gerida pela Diverse™ ExtremeTeam.com, uma joint venture internacional com o Grupo BStrong em Portugal". A licença, só para calçado, foi atribuída em 2020 e permite a venda da Dakar Shoes em todo o mundo. E o objetivo é mesmo esse. "Só temos representantes em Portugal e Espanha, vimos [à feira a Milão] para fazer negócio. Temos tido alguns contactos interessantes e o facto de o calçado ser produzido em Portugal tem sido uma mais-valia muito reconhecida", diz Pedro Lima, o responsável de internacionalização da Dakar Shoes. O objetivo é entrar nos países "mais fortes" onde o rali passa, como o Médio Oriente e a África do Sul.

A nova coleção, que está a ser apresentada, é o resultado de um restyling completo à marca, que estava inicialmente "muito vocacionada para o calçado de trabalho e para andar de moto" quando o objetivo é que "toda a gente possa calçar Dakar todos os dias do ano", fruto de uma linha "mais leve e com maior incorporação de moda e design". Dentro de cinco anos, a Dakar Shoes quer ser "a marca mais vendida para desportos motorizados, sendo igualmente uma referência no campo da moda".

Por fim, a Hang Loose completa o trio de estreantes nesta edição da Micam. Produzida pela SD Group, empresa de calçado de Nogueira do Cravo, Oliveira de Azeméis, a Hang Loose é uma marca brasileira de surf que saiu da Europa já há alguns anos, explica Ricardo Castelhano Claro, que está agora apostado em "alavancar a marca e produzir valor acrescentado", com uma coleção eco-friendly e sustentável, com recurso a solas recicladas e materiais amigos do ambiente. Diz este responsável que o objetivo é conquistar clientes na Europa e "tudo o que vier além disso é bem-vindo". Logo no primeiro dia da feira conseguiu "um número simpático de contactos", tendo a Hang Loose despertado especial interesse em compradores asiáticos, designadamente japoneses.



A jornalista viajou para Milão a convite da APICCAPS