Setor do Turismo com cerca de duas mil reclamações no primeiro semestre do ano

© Gerardo Santos / Global Imagens

Dinheiro Vivo 22 Junho, 2023 • 16:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Durante o primeiro semestre do ano, foram dirigidas ao setor do Turismo cerca de duas mil reclamações. As companhias aéreas e os sites de reserva de viagens geraram 64% das queixas. Entre os principais motivos de reclamação estão problemas com o reembolso e cancelamentos, cobrança indevida e qualidade da hospedagem ou serviço.

O Portal da Queixa realizou, então, uma análise para aferir os principais problemas que marcaram o setor do Turismo, particularmente entre 1 de janeiro e 21 de junho, nas categorias Hotéis, Viagens e Turismo, alvo de 1992 reclamações.

Entre as subcategorias do setor com o maior volume de reclamações recebido, estão as companhias aéreas (36%), os sites de reserva de viagens (28%), os sites de reservas de alojamento (11%), as agências de viagens (7%), os marketplaces - viagens, produtos e serviços (6%) e os aeroportos, com uma fatia de 3% no total de queixas apurado nos primeiros seis meses do ano.

Relativamente às questões que motivaram as reclamações apresentados pelos consumidores, os problemas com reembolsos e cancelamentos lideraram com 21%, seguindo-se a cobrança indevida (12%), a má qualidade do serviço na hospedagem (7,5%), as dificuldades no apoio ao cliente, com 6,3% das reclamações, o cancelamento de reserva (6,2%) e o cancelamento ou alteração de voos a gerar 6,2% das queixas.

Adicionalmente, reclamações devido a bagagem danificada representaram 5,3% do total das queixas e os erros nas reservas 3,5%. Alegadas burlas pesaram também 3,5% e os atrasos em voos são o décimo motivo mais apontado, com 3%.

A pontuação dos consumidores

No que diz respeito às entidades que mais foram alvo de queixas, no top 5 figuram a eDreams com 20% das reclamações, a TAP com 14% e a Ryanair com 7,5%. Segue-se o Booking a somar 12% e a Easyjet com 6% das ocorrências.

De referir, ainda, que as cinco entidades mais reclamadas registam baixos níveis de performance no Portal da Queixa, no que se refere à resolução dos problemas reportados pelos consumidores. Todas estas marcas têm índices de satisfação abaixo dos 15,7 pontos (em 100), resultando numa reputação avaliada como "insatisfatória".

Já no top 3 de entidades com melhor índice de satisfação, os dados recolhidos pelo Portal da Queixa apontam a STP Airways com 65,3 pontos, a iCliGo (60,3 pontos) entre os sites de reservas de viagens e a Traventia, com 61,3 pontos na categoria de sites de reserva de alojamento.

Relativamente às agências de viagens, com elevado nível de performance está a Rickytravel com um índice de satisfação pontuado em 94,5 em 100, seguida da DellaSol com 92,1 pontos e da Top Atlântico com 78,4.

Nos bons exemplos entre os marketplaces - viagens, produtos e serviços -, figuram o Grupo Interpass com 66,1 e a Odisseias 64,1 pontos. Já nos clubes de férias, o New Ellite Club assume o pódio com 67,6 de pontuação e a Deflegma destaca-se na subcategoria guias e passeios turísticos, com 73,8 pontos.