Setor do vinho já tem Referencial Nacional de Sustentabilidade

Vista sobre as vinhas na região do Douro © LEVI FERNANDES / AFP

O setor do vinho em Portugal tem já um referencial nacional de sustentabilidade para seguir, que contempla metas a atingir em termos ambientais, mas também sociais e económicos, num total de 86 indicadores. O referencial pretende ser uma resposta às crescentes exigências dos mercados internacionais, com metas credíveis, mas simultaneamente acessíveis a um setor composto por grandes empresas mas também por milhares de pequenas unidades e de cooperativas. "Todos nós temos que fazer este caminho, em nome da sustentabilidade, juntos", diz o presidente do Instituto da Vinha e do Vinho (IVV).

Foi a pedido do setor, garante Bernardo Gouvêa, que o IVV assumiu a responsabilidade de liderar o processo de criação deste referencial nacional, que hoje foi apresentado no Fórum Anual da ViniPortugal. Resultou de um grupo de trabalho criado para o efeito, que juntou "os maiores especialistas em sustentabilidade", e que elaborou o caderno de encargos que permitiu lançar o concurso público que envolveu sete entidades.

"Totalmente alinhado" com as resoluções da OIV - Organização Internacional da Vinha e do Vinho em matéria de sustentabilidade, o referencial nacional foi aprovado por unanimidade no Conselho Consultivo do IVV. Prevê uma autoavaliação inicial das organizações relativamente ao referencial, cujo resultado levará, desejavelmente, ao estabelecimento de um plano individual anual, ou plurianual, com metas e objetivos a cumprir. A sua implementação levará à obtenção da certificação da organização segundo o Referencial da Sustentabilidade Nacional do Vinho.

Inclusividade, simplicidade e credibilidade são as linhas orientadoras do referencial, que, por ter uma abrangência nacional, "toma em consideração as especificidades de cada região onde a organização certificada exerça a sua atividade". E para assegurar a credibilidade do referencial, questão que o setor reconhece ser "da maior relevância", o modelo inclui "objetivos de melhoria contínua e linhas orientadoras referentes ao modelo de monitorização, controlo e de governança a aplicar, à luz dos sistemas existentes e dos modelos internacionais em vigor".

A seleção de vinhas e a localização da adega, a gestão dos solos, a preservação da biodiversidade e da paisagem, a gestão dos consumos e de resíduos e subprodutos e a limitação do ruído e da poluição do ar são áreas previstas de atuação em termos de práticas ambientais sustentáveis, a par da necessidade de adaptação às mudanças climáticas e à mitigação das suas consequências.

Em termos sociais, serão avalias as condições de trabalho, a integração da organização com o ambiente local socioeconómico e cultural e as matérias de saúde e segurança dos consumidores.

Quanto à viabilidade económica, as áreas de atuação são ao nível da resiliência e da eficiência das organizações.

"O referencial pretende ser de fácil acesso e muito pedagógico. Não é algo que só possa ser cumprido por organizações muito estruturadas, é um caminho que se inicia agora, mas que tem uma base de referência muito segura e muito pragmática", diz Bernardo Gouvêa.

Já o presidente da ViniPortugal, que terá a seu cargo a gestão do sistema de certificação, admite que a preocupação principal foi "construir um referencial que fosse acessível aos produtores, mas credível para os mercados". O objetivo é que venha a ser criado um selo nacional que constitua uma comporvativo da adaptação dos produtores a estas normas.