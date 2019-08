Setor dos lacticínios também pede serviços mínimos durante a greve

A Associação Nacional dos Industriais de Laticínios (ANIL) manifestou-se esta sexta-feira “manifestamente preocupada” com o impacto e as consequências que a greve dos motoristas por tempo indeterminado pode ter sobre o sector dos laticínios.

“Desde logo porque afeta a indústria nas suas diferentes operações: recolha do leite, sua transformação com recurso ao gás ou ao combustível e distribuição do produto para o mercado”, frisou a ANIL.

A greve anunciada pelo Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e pelo Sindicato Independente de Motoristas Mercadorias (SIMM) tem início previsto para 12 de agosto.

“Caso não sejam tomadas as devidas medidas, corre-se o risco de terem que se destruir milhões de litros de leito no campo, o que pode ser desastroso a nível ambiental”, avisa a associação, apelando para que o setor dos laticínios seja incluído “nas medidas a adotar pelo Governo, fixando os serviços mínimos e a requisição civil de motoristas”. As empresas do setor mobilizam cerca de 5 milhões de litros de leite por dia

“A greve anunciada poderá gerar elevados problemas ao sector, seja pelas dificuldades do levantamento de leite das explorações e do seu encaminhamento às unidades industriais, seja pela dificuldade realizar as diferentes operações de transformação, como a de fazer sair os produtos lácteos das fábricas e de os encaminhar para os circuitos comerciais”, anunciou a ANIL em comunicado.