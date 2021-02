Setor dos materiais de construção antevê crescimento moderado até 2022

© Leonel de Castro/Global Imagens

O setor do comércio e distribuição dos materiais de construção apresentou, no ano passado, um crescimento entre 0,5% e 1,5%, dependendo do subsetor. Para 2021, as estimativas de crescimento apontam para valores entre 1% e 1,9% e para 2022 entre 1,2% e 2,7%, avança o estudo Evolução dos Negócios no Comércio de Materiais de Construção.

Para a Associação Materiais de Construção (APCMC), 2020 "foi um ano positivo, tanto para os volumes de construção como para os negócios do setor, embora apresentando crescimentos modestos".

Em termos globais, o volume de construção em 2020 deverá ter registado um crescimento de 1,3% (os dados sobre o último ano ainda não se encontram apurados na totalidade), sendo que para 2021 e 2022 se prevê um aumento de 1,7% e 2,1%, respetivamente.

Segundo o estudo, os negócios do setor estarão assegurados nestes próximos dois anos e deverá registar-se algum crescimento.

Subsetores com crescimentos diferentes

O segmento Comércio por grosso de madeira, materiais de construção e equipamento sanitário deverá verificar um crescimento de 1,7% em 2021 e de 2% em 2022.

Já para o Comércio por grosso de minérios e metais é estimado um aumento de 1,8% e 2,1%.

No Comércio por grosso de ferragens, ferramentas e artigos para canalização e aquecimento, o aumento situa-se entre 1,6% e 1,9%.

Por último, o Comércio a retalho de ferragens, tintas, vidros, equipamento sanitário, ladrilhos e similares crescerá entre 1,9% e os 2,7%.

As estimativas da APCMC para 2021 e 2022 preveem um crescimento na construção de habitação nova de 1,6% e 2,7%, respetivamente.

Crescimento superior é esperado na construção habitacional/renovação, de 2,1% e 2,9%, respetivamente.

Na construção não habitacional nova, o desempenho é inferior nos dois anos em análise: 0,7% e 1,4%, respetivamente.

Contudo, situação diferente perspetiva-se para a construção não habitacional/renovação, com um aumento de 5% em 2021 e 1,5% em 2022.

Quanto à engenharia civil nova é esperado um crescimento de 2,1% em 2021 e 2,5%, em 2022. No caso da engenharia civil/renovação, as previsões são de 1,3% e 1,5%, respetivamente.