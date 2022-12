Setor energético sofre nova derrota na contestação à CESE

© EPA/NEIL HALL

A batalha legal das elétricas contra a Contribuição Extraordinária sobre o Setor Energético (CESE) teve novos desenvolvimentos. Recentemente, a REN viu outro dos seus vários processos interpostos desde 2014 a ter um desfecho desfavorável, com os tribunais a não darem razão à gestora das redes de energia nacionais. No entanto, a empresa mostra-se confiante de que irá ganhar as contestações das ações mais recentes.



Fonte oficial da REN confirmou ao DN/Dinheiro Vivo que as mais recentes decisões foram desfavoráveis. "Estas decisões dizem respeito essencialmente aos primeiros anos da CESE", explicou fonte oficial da empresa liderada por Rodrigo Costa sem detalhar, no entanto, mais pormenores sobre o processo em causa. No entanto, o gestor acredita "que os tribunais tomem uma decisão diferente em relação aos anos mais recentes, uma vez que, relativamente a estes, torna-se mais difícil continuar a justificar o caráter extraordinário do imposto/contribuição", adiantou. Só nos primeiros nove meses deste ano foram cobrados 28 milhões de euros à REN da CESE, "o imposto extraordinário mais recorrente que já vi", como criticou recentemente o presidente da empresa.



Até ao momento, era conhecida apenas uma decisão relativa aos muitos processos gerados logo que a taxa foi criada pelo governo de Passos Coelho. No caso, o Tribunal Constitucional recusou a tese defendida num dos processos da REN, de que a CESE é inconstitucional. Uma decisão conhecida em janeiro de 2019 e, a par com a mais recente, pode ameaçar processos semelhantes em que estão envolvidas as outras empresas do setor. Porém, parece não ter desmotivado a contestação das energéticas, nomeadamente da REN e da Galp. A petrolífera, ao contrário da REN que todos os anos paga a contribuição e depois avança para tribunal a contestá-la, nunca pagou a taxa, acumulando já contestações de liquidações superiores a 300 milhões de euros. Mas entrega garantias bancárias de modo a evitar penhoras de bens ou créditos, enquanto os processos judiciais decorrem.



Em sentido contrário, a EDP anunciou em 2020 que ia desistir das ações judiciais relativas a este tema. "No contexto da atual crise pandémica e no seguimento da análise periódica da probabilidade de sucesso e custos com processos judiciais em curso, a EDP decidiu desistir da litigância judicial com o Estado Português sobre esta contribuição", explicou à data a elétrica liderada por Miguel Stilwell d"Andrade. Questionada pelo DN/DV se mantinha a mesma posição, fonte oficial da empresa não comentou até ao fecho da edição.



Durante alguns anos, a EDP liquidou a CESE, mas em 2017 anunciou que ia deixar de pagar os cerca de 60 milhões de euros anuais da taxa, tendo mesmo recorrido para tribunal contra o Estado para contestar os pagamentos feitos nos anos anteriores . No final de 2019, avançou que tinha chegado a acordo com o governo para pagar os montantes em atraso, mas que não iria desistir da ação. Uma decisão invertida, assim, em 2020.



A CESE entrou em vigor em janeiro de 2014 com caráter excecional para financiar políticas do setor energético e contribuir para a redução da dívida tarifária, mas foi renovada pelo décimo ano consecutivo no Orçamento do Estado para 2023. Anualmente, deveria contribuir com cerca de 120 milhões de euros para os cofres do Estado com o objetivo de diminuir a dívida tarifária, custo refletido na fatura de energia elétrica dos consumidores de Portugal. Mas apenas a partir de 2019 a verba arrecadada com esta taxa foi canalizada para esse propósito e não na sua totalidade. Como consideram ilegal, as empresas têm contestado e não pagam os valores em causa.



Recentemente, confrontado no Parlamento sobre a eventual eliminação desta taxa, o atual ministro do Ambiente admitiu que vai ser difícil sustentar a CESE quando a dívida tarifária desaparecer, mas não se comprometeu com datas. No entanto, Duarte Cordeiro lembrou que no final do próximo ano a dívida tarifária do sistema elétrico vai reduzir-se em quase 50% para 878,9 milhões de euros.