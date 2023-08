Setor privado na Alemanha tem em agosto a maior contração em mais de três anos © Unsplash

A atividade do setor privado alemão registou a contração mais acentuada em mais de três anos em agosto, com o índice composto PMI a cair para os 44,7 pontos, revelam dados da S&P Global, divulgados esta quarta-feira.

O índice composto PMI na Alemanha caiu para 44,7 pontos, tendo atingido um mínimo de 39 meses em agosto, contra 48,5 pontos em julho, sendo que os analistas previam que caísse para 48,3 pontos, segundo a agência de notícias Bloomberg.

Por outro lado, o índice dos gestores de compras no setor serviços recuou para um mínimo de nove meses, passando de 52,3 pontos em julho para 47,3 pontos em agosto, quando a previsão avançada pelos economistas apontava para 51,5 pontos.

Simultaneamente, o índice PMI da indústria transformadora subiu para 39,1 pontos, contra 38,8 pontos registados no mês de julho.

De acordo com o economista-chefe do Hamburg Commercial Bank, Cyrus de la Rubia, "qualquer esperança de que o setor dos serviços pudesse salvar a economia alemã evaporou-se. Em vez disso, o setor dos serviços está prestes a juntar-se à recessão na indústria transformadora, que parece ter começado no segundo trimestre deste ano".

Quando o índice composto PMI se situa abaixo de 50 pontos, considera-se que a atividade económica está em recessão e quando se situa acima deste valor a atividade económica está em expansão ou crescimento.