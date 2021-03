Setor terciário apresenta quebras mensais de 4 mil milhões de euros

Dinheiro (notas) © Unsplash

Quando se esperava que o primeiro semestre de 2021 se afirmasse essencial para a recuperação dos negócios e da economia que se encontra estagnada desde o princípio da pandemia, um estudo da Fixando veio mostrar que, com o atual confinamento, as quebras mensais para os profissionais do setor terciário devem rondar os 4 mil milhões de euros mensais.

De acordo com a plataforma nacional para a contratação de serviços locais, o segundo e atual confinamento deverá ter um registo de perdas na ordem dos 35% face à realidade da pré-pandemia. No entanto, estes valores apresentam-se inferiores aos 89% que se registaram nos meses de março e abril do ano precedente.

Com a descida do preço médio de transação aliada à quebra registada na procura, a recuperação deste que é um dos setores mais afetados pela pandemia apresenta um atraso muito significativo. Ainda assim, a implementação de medidas de proteção individual, a recuperação da confiança dos consumidores e a adaptabilidade dos prestadores de serviços e empresas à nova realidade será, em parte, o caminho para atenuar, ainda que ligeiramente, as consequências e impedir que o setor caia drasticamente como aconteceu num primeiro confinamento.

Por outro lado, o setor dos eventos, que está avaliado em 900 milhões de euros, mantém-se extremamente penalizado, sendo que no primeiro confinamento a quebra foi superior a 85% e, no segundo, a quebra média mensal mantém-se nos 80% sem sinais de recuperação futura. Assim, estes números podem significar a nível monetário uma queda na ordem dos 765 milhões.

Com esta constante negativa, a Fixando afirma ainda que o setor dos eventos poderá atingir perdas no valor de 890 milhões de euros e provocar o encerramento de diversas empresas, colocando em risco milhares de postos de trabalho.

Assim, a esperança está concentrada num possível aliviar das medidas a partir do mês de maio que pode, para o setor, significar um crescimento de 69% na procura por serviços, e permitir, ainda que lentamente, entrar no segundo semestre do ano com alguma estabilidade.