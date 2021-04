Setúbal quer voltar a ser NUTS para aceder aos fundos de coesão

Arrábida , 23/01/2012 - Reportagem sobre a Serra da Arrábida esta manhã para a grande investigação do DN . Fábrica de Cimento da Secil . (Gerardo Santos / Global Imagens)

A região de Setúbal, a quarta mais pobre do país, a seguir ao Alto Tâmega, ao Tâmega e Sousa e Beiras e Serra da Estrela, segundo dados de 2016, quer voltar a ter acesso aos fundos estruturais europeus, dos quais está arredada por ter sido integrada na rica Área Metropolitana de Lisboa, desde 2013. A região reclama, por isso, a criação de uma unidade estatística diferenciada para a Península de Setúbal, assegurando que isso permitirá a Portugal captar mais dois mil milhões de euros em fundos em cada quadro comunitário de apoio. Uma reclamação antiga, que ganha novo fôlego com o aproximar das eleições autárquicas.

Para o diretor-geral da Associação da Indústria da Península de Setúbal - AISET, esta é uma história de "inércia", "incúria" e até, talvez, "de alguma incompetência". Nuno Maia Silva lembra que desde 2017 que a AISET procura, ativamente, alertar os vários responsáveis políticos para a situação, sem qualquer sucesso.

Em causa está a lei 75/2013, que integrou os nove concelhos da Península de Setúbal - Alcochete, Montijo, Moita, Barreiro, Seixal, Almada, Sesimbra, Palmela e Setúbal - na Área Metropolitana de Lisboa. "Passámos todos a ser estatisticamente ricos, tal como o são os habitantes de Lisboa, Oeiras e Cascais, e, portanto, sem ter acesso às políticas de coesão europeias", diz Nuno Maia Silva. Isto, apesar das assimetrias regionais terem vindo a agravar-se nos últimos anos, com a Península de Setúbal a perder terreno face à média europeia.

Em 2000, o PIB per capita da região era equivalente a 68% da média da UE, em 2015 tinha perdido 13 pontos percentuais e estava nos 55%. E, sem medidas corretivas, a estimativa é para que, em 2027, venha a cair para 47% da média da UE.

Como parte da Grande Lisboa, Setúbal tem acesso, apenas, aos 400 milhões de euros que o programa operacional da região tem, em sete anos, para toda a AML. Uma "absoluta ninharia" para as necessidades de uma região com uma larga tradição industrial e cujas empresas, por causa desta questão "meramente administrativa", estão numa situação de "grande falta de equidade competitiva" face às do resto do país, que têm acesso a comparticipações comunitárias que podem chegar aos 65% nos investimentos que fazem. Nuno Maia Silva é perentório: "Não se pense que esta é uma questão localizada, é um problema nacional, porque é aqui, na Península de Setúbal, que estão as principais empresas exportadoras do país". A começar pela Autoeuropa e todo o cluster associado ao automóvel, mais a Secil ou a Navigator, entre outros.

"A criação de uma NUTS é o mecanismo que dá acesso a um programa operacional próprio, negociado em Bruxelas. Não é uma região para dividir o bolo nacional, é o bolo nacional que aumenta"

A situação gera "problemas graves" de competitividade às empresas instaladas na região, e torna a própria Península de Setúbal pouco atrativa a novos investimentos. "É uma questão de tempo até se tornar cada vez mais difícil para as empresas justificar perante os seus acionistas os encargos financeiros mais elevados que têm aqui para se modernizarem. Aos poucos vão deixando de investir e, com o tempo, acabam a abrir unidades noutra zona ou noutro país", alerta o responsável da AISET. Nuno Maia Silva diz que as empresas não devem estar numa situação de "permanente mendicidade", querendo ser tratadas como as suas congéneres de Aveiro, Braga, Porto ou Alentejo. "Não há razão nenhuma para que uma zona como a Península de Setúbal, com o potencial industrial que tem, esteja a definhar em vez de estar a robustecer-se", diz.

Não sendo nova, a questão ganha nova urgência, já que o Estado português tem até fevereiro de 2022 para criar uma nova unidade territorial para fins estatísticas, uma NUTS (Nomenclatura das Unidades Territoriais para fins Estatísticos) -Península de Setúbal. "Apesar de já estar perfeitamente ciente do assunto, o Governo deixou passar o primeiro prazo, de fevereiro de 2019, para fazer esta alteração, razão porque, no próximo quadro comunitário de apoio, o PT 2030, continuaremos arredados dos fundos de coesão. Mas se não promover essa alteração até 1 de fevereiro de 2022, a situação manter-se-á no quadro comunitário de 2027-2034", explica este responsável, garantindo que a situação nem sequer é nova na Europa e foi já seguida por Berlim, Londres ou Varsóvia: "Separaram das suas áreas metropolitanas os territórios pobres, candidatando-os a fundos europeus de coesão".

A AISET sublinha, ainda, que a criação de uma NUTS específica para a Setúbal "não tem qualquer implicação, nem produz qualquer alteração ao quadro administrativo da Área Metropolitana de Lisboa que é uma associação intermunicipal e assim continuará".

A associação reconhece que o tema "é complexo", mas não quer deixar passar a oportunidade do período eleitoral para obrigar os candidatos autárquicos e os partidos que os suportam a tomar uma posição sobre a matéria. "Já tivemos contactos informais e reuniões com todos os partidos com assento parlamentar e todos nos dizem que estão a trabalhar no assunto e que vão propor uma iniciativa. Mas, depois, os meses passam e nada acontece", lamenta. Nuno Maia Silva fala num "mistério de inércia" e entende que as consequências "podem ser dramáticas", atendendo até às dificuldades que as empresas atravessam com a pandemia.

Com tudo isto, a Europa "chega pouco a Setúbal", defende este responsável, que aponta o dedo aos governantes portugueses que "tomaram uma decisão errada em 2013, eventualmente até sem projetar as consequências". Apesar de "completamente alertados, desde 2017, para os danos que a situação causa na região e no país, continuam sem nada fazer para a alterar", sublinha.