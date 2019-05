Sevenair cresce na manutenção de baterias

Havia procura e agora a Sevenair garantiu que tem oferta. O grupo português de aeronáutica acaba de adquirir a Eletrónica Industrial de Alverca (EIA), “uma referência nas calibrações e reparação de baterias de aviões maiores”, avançou ao Dinheiro Vivo o administrador, Alexandre Alves. Com esta aquisição, o grupo português, mais concretamente a divisão de Avionics, passa a ter certificação para fazer a manutenção de baterias de modelos como os Boeing 767 ou 737.

“O nosso objetivo principal é a internacionalização destes serviços”, refere Alexandre Alves, assumindo que “já havia alguma procura especialmente em Espanha”, onde o grupo Sevenair ganhou escala nos últimos anos.

A EIA será então fundida com a Sevenair, que tem sede no aeródromo de Tires, e até ao final do ano os quatro trabalhadores permanentes na empresa de Alverca passarão para as instalações de Cascais. Ao todo, a Sevenair garante que passa a ter “cerca de 20 pessoas” a tempo inteiro a fazer manutenção e distribuição de componentes eletrónicos.

“O nosso objetivo é poder crescer 25% na divisão Avionics”, adianta o administrador, numa altura em que todas as divisões do grupo estão em crescimento – “especialmente a Sevenair Academy, que é a área que mais cresceu no grupo”. A dar gás às escolas de voo estão o crescimento do setor e a escassez de mão-de-obra que leva cada vez mais alunos a quererem formar-se nesta indústria.

Atualmente, a Sevenair tem alunos do Médio Oriente e até um vindo da Austrália.