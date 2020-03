SGS acompanhou estreia no abastecimento GNL a navios em Sines

O porto de Sines estreou Portugal Continental no abastecimento de Gás Natural Liquefeito (GNL) a navios, uma operação realizada com recurso a um camião-cisterna parqueado no cais de ancoragem. A operação, que teve lugar a 29 de fevereiro, teve ligar no Terminal Multipurpose de Sines, com recurso aos tanques de gás natural do porto.

“A draga “Scheldt River”, que esteve a operar no Porto de Setúbal no processo de dragagem do Rio Sado, e que, devido a uma interrupção nos trabalhos de Setúbal, segue agora para um novo projeto em Itália, inaugurou esta tipologia de operações em Portugal Continental”, anunciou, em comunicado, a SGS Portugal, que, “enquanto entidade independente”, representou o fornecedor de GNL nesta operação.

“Este procedimento de abastecimento de navios é habitualmente realizado nos moldes ship-to-ship, ou seja, com recurso a uma outra embarcação de menor dimensão para abastecer navios. Neste caso particular, o GNL foi carregado em camiões-cisterna na estação de enchimento do terminal de gás natural do Porto de Sines e fornecido ao navio aí atracado. A embarcação belga “Scheldt River” é responsável e reconhecida pelos primeiros abastecimentos truck-to-ship em diversos portos europeus”, pode, ainda, ler-se no documento.

A SGS Portugal é o representante do principal fornecedor nacional em diversas tipologias de abastecimento a navios com combustíveis tradicionais, como diesel e fuel oil, e agora também com GNL. “Este primeiro abastecimento de GNL no Porto de Sines representa um ponto de viragem no histórico no setor energético português, na medida em que, até ao momento, todos os abastecimentos realizados foram de derivados de petróleo”, garante a empresa.