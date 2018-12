Shakira acusada de fraude pelo fisco espanhol

O fisco espanhol vai dar seguimento às acusações contra a cantora colombiana Shakira, que alegadamente terá cometido uma fraude de 14,5 milhões de euros, entre 2012 e 2014, avança o jornal Expansión. A companheira do futebolista Gerard Piqué arrisca-se a uma pena de dois anos de prisão.

Em finais do ano passado, a Agência Tributária espanhola apresentou este pedido ao Ministério Público, argumentando que a cantora residiu nesse período em Espanha e que, por isso, deveria ter declarado os seus rendimentos.

A defesa da sul-americana contesta, acrescentando que Shakira passava grande parte do seu tempo fora de Espanha, em digressões e concertos, e que os rendimentos foram ganhos noutros países. Segundo o La Vanguardia, trata-se de um diferendo que a cantora está disposta a resolver e que esta terá cumprido sempre com as suas obrigações fiscais a partir do momento em que fixou residência no país.

O relatório do fisco foi inconclusivo. A Agência Tributária continua sem conseguir provar que a cantora terá passado esse tempo em Espanha.