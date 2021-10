Sheik do Dubai no Pavilhão de Portugal

O sheik do Dubai, visitou nesta quinta-feira o Pavilhão de Portugal no âmbito da Expo Dubai 2020 que se realiza no Dubai desde o dia 1 de outubro.

Mohammed Bin Rashid Al-Maktoum, sheik do Dubai, esteve na grande exposição em que é anfitrião e fez questão de passar pela representação de Portugal.

© DR

A visita foi acompanhada pela engenheira Carla Maia e por Couto Miranda, da AICEP, que mostraram ao líder o pavilhão desenhado por Miguel Saraiva e gerido cuja gestão logística está a cargo de Pedro Rodrigues, da PLM, também responsável, com o chef Chakal, pelo restaurante português, Al-Lusitano.

O sheik do Dubai e a sua família são dos maiores investidores do mundo em áreas como o imobiliário, o petróleo, a banca, etc.