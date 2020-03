Shoppings preparados para acesso restrito

A Associação Portuguesa de Centros Comerciais garante que os seus associados estão preparados para garantir o cumprimento das novas regras decretadas pelo governo, que preveem mais restrições à entrada a partir desta segunda-feira.

De acordo com o determinado pelo governo, a lotação agora admitida prevê um rácio de uma pessoa por cada 25 metros quadrados (leia mais aqui).

“Na sequência da publicação da portaria n.º 71/2020, referente a Restrições no acesso e na afetação dos espaços nos estabelecimentos comerciais e nos de restauração ou de bebidas, a Associação Portuguesa de Centros Comerciais informa que os seus associados estão preparados para cumprir, já a partir desta segunda-feira, as novas regras, que estabelecem um limite máximo de ocupação de quatro pessoas por cada 100 metros quadrados de área destinada ao público.”

A associação defende que a saúde pública é uma das principais preocupações dos operadores económicos seus associados e sublinha que estes têm acompanhado com preocupação os desenvolvimentos do surto epidemiológico “e compreendem a apreensão dos diversos lojistas e seus colaboradores, bem como os pedidos manifestados para o encerramento dos centros”. “Neste âmbito, a Associação estabeleceu, desde a primeira hora, um canal de comunicação direto e permanente com a Direção-Geral da Saúde (DGS), tendo os seus associados implementado todas as medidas decretadas pelas autoridades de saúde e governamentais”.

A Associação dos shoppings garante que mantém a monitorização contínua da situação e aguarda novas indicações por parte das autoridades de saúde e governamentais relativamente a medidas futuras de condicionamento da operação dos Centros Comerciais.