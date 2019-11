SIC mantém liderança em outubro. Share da TVI recua

A TVI fechou o mês de outubro com um share de 15,6%, uma quebra ligeira de 0,1% face a setembro, de acordo com a análise de audiências de TV realizada pela Universal McCann, agência de meios que integra o grupo IPG Mediabrands.

No mês em que a Entidade Reguladora da Comunicação deu luz verde à compra da estação de Queluz pela dona do Correio da Manhã, a TVI registou uma audiência média de 266 mil telespetadores.

Relativamente aos canais de sinal aberto, a SIC mantém a liderança nas audiências, com um share de 22,5% (uma subida de 0,8% face a setembro). Também a RTP viu o número de telespetadores aumentar, tendo terminado outubro com um share de 14,6% (mais 1,2% do que registado no mês anterior).

De acordo com a análise da UM/IPG Media Brands, o conjunto de canais Pay TV revelou uma quebra de 2,2% na sua quota de share, registando 43,5%. A queda refletiu-se na CMTV, que embora tenha mantido a liderança nos canais por subscrição, caiu 0,3 pontos percentuais relativamente a setembro, terminando o mês de outubro com um share de 5% (audiência média de 85 mil telespetadores).

Nos canais de séries, destaque para a Fox e a Fox Life, que, até à data, atingiram o melhor desempenho do ano. A primeira registou uma audiência média de 35 mil telespetadores, correspondendo a um share de 2%, mais 0,2 pontos percentuais face a setembro. A Fox Life colou ao ecrã, em média 22 mil telespetadores, tendo um share de 1,3%, mais 0,1% do que em setembro. A completar o Top 3 está o AXN. A estreia de novas séries e temporadas no mês de outubro contribuíram para os resultados positivos.

“New Amsterdam”, emitida na Fox Life, foi a série mais vista em outubro, com uma audiência média de 129 mil telespetadores. Segue-se a “Anatomia de Grey”, também na Fox Life (117 mil telespetadores), e a “FBI”, transmitida na Fox, que agarrou 90 mil telespetadores ao ecrã.