SIC volta a liderar em mês de estreia da CNN Portugal

Dinheiro Vivo 04 Dezembro, 2021 • 19:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A análise de audiências de TV da agência de meios Universal McCann, que integra o grupo Mediabrands, revela que em novembro, o ranking de canais mais vistos em Portugal manteve-se em linha com o mês anterior, com a SIC na liderança. A estação de Paço de Arcos, no 1.º posto há 34 meses consecutivos, alcançou uma quota de share de 18.9%, menos 0.2 p.p. face a outubro. Seguiu-se a TVI com 16.4% (-0.2 p.p. vs. outubro) e, excetuando o consumo de outros, a RTP1 fechou o top 3 dos mais vistos do mês com um share de 11.9% (+0.9 p.p.), ficando a estação de televisão pública com o programa mais visto do mês - derrota caseira da Seleção Nacional contra a Sérvia.

No que concerne ao universo dos canais Pay TV, a CMTV manteve a liderança com um share de 4.4%, seguindo-se a SIC Notícias com 2.1% e a Globo com 1.8%. No mês em análise houve uma mudança na grelha desta tipologia de canais com a estreia da CNN Portugal a 22 de novembro, substituindo a TVI24. Ao contabilizar as audiências desde o primeiro dia de emissão até ao final do mês, o novo canal da Media Capital averbou uma audiência média de 53 mil telespectadores a que correspondeu um share de 2.5% e, nesse período, posicionou-se na 2.ª posição dos mais vistos em Pay TV.

1

Nota: Tabela ordenada por Audiência Média ("000);

Em novembro e tendo em conta a média de todas as emissões de cada programa, de destacar a surpreendente derrota da Seleção Nacional frente à Sérvia, numa partida decisiva a contar para a qualificação do Mundial no Qatar. Este foi o programa mais visto do mês, uma vez que conseguiu agarrar, em média, mais de 2.3 milhões de telespectadores, ou seja, 43.5% do total dos indivíduos que estavam a ver televisão no período do jogo. Seguiu-se o empate sem golos do Benfica em Barcelona, num desafio a contar para a 5.ª jornada da Liga dos Campeões, transmitido pela TVI. O jogo atingiu uma audiência média de mais de 2 milhões de portugueses, a que correspondeu um share de 41.7%. A fechar o top dos mais vistos do mês ficou o empate a zeros da Seleção Nacional na Irlanda, que atingiu perto de 2 milhões de telespectadores. Neste mês destaque ainda para as partidas a contar para a Taça de Portugal transmitidas pela TVI, para o programa Isto é Gozar com Quem Trabalha - 4.ª Variante (SIC) e para O Preço Certo (RTP1), que continua a captar a atenção dos portugueses ao manter-se consistentemente no top dos mais vistos.

No que toca às audiências por período horário, a TVI liderou nas madrugadas (02h30 - 7h30) e no late-night (00h-02h30) com um share de 9.1% e 17.5%, respetivamente. Já a SIC comandou as manhãs (7h30-12h30), onde registou uma quota de share de 14.9%, nas horas de almoço (12h30-14h30) de 26.9%, durante as tardes (14h30 - 18h30) de 17.6% e no Prime-Time (20h00 - 00h00) de 21.2%. A RTP1 foi líder durante o período de Pré-Prime (18h30 - 20h00), altura em que é transmitido O Preço Certo, apresentado por Fernando Mendes. Nesse período do dia, a estação de televisão pública atingiu uma quota de share de 18.2%.

TOP 20 PROGRAMAS MAIS VISTOS EM NOVEMBRO 2021

2

Nota: Tabela ordenada por Audiência Média ("000)

Análise Universal McCann/ Mediabrands Insight sobre dados CAEM/Gfk reproduzidos em YUMI -Telereport; Alvo: Universo; Base: Total TV; Tipologia de audiência: Total Dia. Outros - Visionamento residual de canais não auditados e outras utilizações do televisor (inclui streaming e consolas).