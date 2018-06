Medidas do Simplex+ permitiram poupar mais de 1100 milhões

Sem vacas voadoras mas com truques de magia. Foi assim a apresentação do Simplex de 2018, que teve lugar esta quarta-feira no Pátio da Galé, em Lisboa, numa cerimónia que arrancou com um truque de ilusionismo de Luís de Matos.

Coube depois ao primeiro-ministro, António Costa, fazer as contas ao programa criado em 2006, e que este ano conta com 175 novas medidas.

“Levo o cartão do Luís de Matos para o Ministro das Finanças. Descongelamento aqui, descativação ali, no fim as contas batem certas”, começou por dizer António Costa.

Segundo o primeiro-ministro, as 13 principais medidas do Simplex de 2016 já representaram uma poupança total para a economia do país de 1100 milhões de euros, o equivalente a 0,6% do PIB. Permitiram poupar também 490 mil horas de trabalho aos funcionários da administração pública.

“Temos boas razões para estarmos satisfeitos. A verdadeira reforma do Estado são os 11 anos do Simplex. O que torna sustentável um Estado menos custoso para o contribuinte e mais eficiente para os cidadãos e para as empresas não é um Estado que reduz serviços e funcionários, é um Estado que sabe reinventar procedimentos, simplificar a vida do cidadão e da administração”, destacou o primeiro-ministro.

Do conjunto das 175 medidas apresentadas pela ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Costa destacou a “Parentalidade mais simples”, que “é mais do que uma vaca voadora”, por diminuir a burocracia e “os interrogatórios”.

“O Simplex é hoje uma prática diária. Algo que tínhamos pensado ser apenas um sonho e que pôde afinal concretizar-se. Eu só dei conta que tinha de renovar o Cartão do Cidadão quando recebi o alerta no telemóvel. São coisas que vão transformando a nossa vida e que mudam o paradigma da administração. A administração não é um obstáculo à nossa vida, existe para nos ajudar a viver melhor”, concluiu o primeiro-ministro.

A secretária de Estado Adjunta e da Modernização Administrativa apontou como exemplo do sucesso do Simplex o IRS automático, que este ano registou 1,6 milhões de declarações.