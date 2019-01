Simulador da ERSE indica preços da luz mais baixos para 58% dos consumidores

São 317 tarifários diferentes, de 23 comercializadores de eletricidade, para além de oito no gás natural, disponíveis no simulador de preços de energia da Entidade Reguladora dos Serviços Energético (ERSE) e que permitiram em menos de um ano que 58% dos consumidores (seis em cada dez) encontrassem preços preços mais baixos face ao seu contrato atual. Desses, revela um inquérito realizado aos utilizadores e agora revelado pela ERSE, 82% manifestaram mesmo intenção de mudar de comercializador.

“Por exemplo, para um consumidor de eletricidade com uma potência contratada de 3,45

kVA e um consumo anual de 1 900 kWh, a oferta de preço mais baixo resulta numa fatura

mensal de 36,63 €, enquanto a oferta mais cara pode implicar um custo acrescido de mais de 18 € ao mês”, diz a ERSE em comunicado. O simulador de preços de energia da ERSE mostra todas as ofertas comerciais disponíveis para consumidores em Baixa Tensão Normal (eletricidade) e em Baixa Pressão <10.000m3 (gás natural). Os valores apresentados já incluem as taxas e impostos aplicáveis com exceção da taxa DGEG e ignoram as ofertas com serviços adicionais obrigatórios.

O regulador dá também conta que desde que foi lançado, a 29 de Maio de 2018, no Dia

Mundial da Energia, o simulador registou até ao final do ano passado um total de 963.029 simulações. Ou seja, quase um milhão de pessoas recorreram ao simulador para avaliar o seu atual tarifário.

E agora, depois de muitos comercializadores terem anunciados descidas nos seus tarifário sem 2019, torna-se ainda mais pertinente recorrer ao simulador da ERSE, que já tem todas as novas informações carregadas no sistema. “Utilizar um simulador de preços de energia é particularmente importante num contexto em que vários comercializadores anunciaram descidas nos seus tarifários no início deste ano. Uma vez que estas descidas podem ser diferentes entre os vários tarifários, é importante que cada consumidor escolha qual a melhor oferta para a sua situação em particular”, referiu ainda o regulador.

“Com o início do ano de 2019, a ERSE recomenda que todos os consumidores consultem

o Simulador de preços, que é permanentemente atualizado sempre que existam novas ofertas comerciais ou atualizações de preços, e verifiquem qual é a melhor oferta comercial que se adequa ao seu caso”.

No simulador pode, por exemplo : comparar o valor a pagar quando é necessário decidir contratar a eletricidade e o gás natural de forma conjunta ou em separado; colocar os preços do seu contrato atual para perceber se pode poupar com uma mudança; identificar graficamente o peso das componentes numa fatura de energia, como por exemplo o peso das tarifas de acesso às redes, da componente de energia ou das taxas e impostos.