Simulador de preços de energia da ERSE tem novas funcionalidades

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) atualizou o seu simulador de preços de energia com novas funcionalidades que visam acompanhar a evolução do mercado retalhista e aumentar o recurso a esta ferramenta no processo de mudança de comercializador.

Lançado há três anos, o simulador, que pode ser encontrado aqui, registou até ao final de fevereiro um total de 243.809 utilizadores e perto de cinco milhões (4.897.813) de simulações, recomendando a ERSE que os consumidores o consultem "no início de cada ano e, preferencialmente, duas vezes por ano" para verificaram qual a oferta comercial que melhor se adequa ao seu caso.

Atualmente, precisa o regulador em comunicado, o simulador de preços reúne informação de perto de 500 tarifários do mercado liberalizado, relativos a 23 comercializadores na eletricidade e de 14 comercializadores no gás natural.

Com as novas funcionalidades agora introduzidas, o simulador passa a dispor de um filtro de inclusão do desconto na taxa de IVA aplicável a famílias numerosas; uma opção de simulação com base no valor mensal da fatura do consumidor; um filtro de ofertas com descontos exclusivos para novos clientes; a possibilidade de aviso de informação incoerente entre o simulador e outras fontes; uma página de resultados reorganizada; ​​​​​​​e a discriminação das componentes existentes numa fatura de energia.

