Simulador diz-lhe por quanto alugar a sua casa a turistas

Alugar a casa para turistas nas férias é uma das formas de garantir algum rendimento extra. Acontece, que muitas pessoas têm dificuldades em estabelecer o preço certo a cobrar por noite. A pensar nisso, a startup Eliot & Me criou um simulador.

O Eliot & Me recorre a inteligência artificial para simular uma avaliação consistente do valor que poderá cobrar pelo aluguer da sua habitação nas férias, por exemplo.

Para conceber o valor final, esta ferramenta faz uma recolha automática sobre as instalações da casa: Número de quartos, casas de banho e quantidade de pessoas que pode albergar em média. A essa informação, acrescem ainda detalhes sobre a zona em que está situada, analisando o património histórico e a localização geográfica (como a proximidade de estabelecimentos de comércio, praias, etc).

Se achar que a simulação foi feita, por exemplo, com erros, por exemplo, no número de quartos ou em outro parâmetro, pode sempre fazer as alterações nas estimativas e o valor será recalculado.

Por fim, o motor de busca consegue também perceber em que meses do ano a procura é maior, apresentando-lhe a média de preços praticados de acordo com este fator.

Tomemos como exemplo a região onde está sediada a redação do Dinheiro Vivo, nas Torres de Lisboa. Segundo a Eliot & Me, alugar uma casa na zona custa, em média, 82 euros por noite, valor que varia entre os 110 euros no mês de agosto e os 64 euros em alturas como fevereiro. Além da estimativa diária, este simulador diz-lhe quanto poderá render o aluguer da sua casa por semana que, no exemplo mencionado, será de 490 euros.

Apesar de ser uma ferramenta maioritariamente útil para quem pretende arrendar a casa, a Eliot & Me serve também para quem procura um sítio mais acolhedor que um hotel para passar as férias, visto que, antes de marcar o aluguer, pode sempre consultar este simulador para saber se a habitação que escolheu apresenta ou não preços inflacionados.