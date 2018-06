Simulador já fez mais de um milhão de cálculos de pensões

O simulador de pensões da Segurança Social foi disponibilizado a 9 de maio, neste primeiro mês, foi usado para fazer mais de um milhão de cálculos, segundo avançam os dados disponibilizados esta segunda-feira pelo Ministério do Trabalho e da Segurança Social.

A maior parte dos utilizadores usou a funcionalidade que faz a simulação automática, através da qual se fica a saber a data de saída para a reforma sem penalizações (à luz dos critérios legais que atualmente vigoram) e o valor indicativo da pensão que se receberá nessa altura.

Neste primeiro mês de utilização fora ainda feitas 338 286 simulações à medida. De acordo com a mesma fonte oficial, a maior parte das simulações foi realizada por pessoas com idades compreendidas entre os 50 e os 59 anos.

Este simulador também permite perceber o efeito dos cortes e das majorações no valor da pensão aplicados a quem antecipa ou atrasa a saída da vida ativa. Atualmente a saída para a reforma sem cortes acontece aos 66 anos e quatro meses de idade, mas existe a possibilidade de se sair antecipadamente, a partir dos 60 anos de idade e 40 de descontos.

Está também em vigor, desde outubro do ano passado, uma nova versão de reformas antecipadas para quem tem pelo menos 48 anos de descontos ou para quem tem já 60 anos de idade e começou a carreira contributiva aos 14 anos. Neste caso, o cálculo é feito sem qualquer penalização (mensal ou pelo factor de sustentabilidade).

O simulador, estando disponível online pode também ser usado por quem vive no estrangeiro e pretende saber quantos anos lhe faltam para a reforma e qual o valor que poderá receber. Neste primeiro mês, a maior parte das simulações a partir do estrangeiro foi realizada no Brasil (644), Espanha (114) e Ucrânia (106).

Para se aceder ao simulador é necessário estar registado e ter uma password de acesso à segurança social direta. Entre 9 de maio e 9 de junho observaram-se 95 667 pedidos de senha (entre novos registos e segundas vias).