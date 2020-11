Sindicato acusa Segurança Social de "agravar a crise", despedindo 200 trabalhadores

Segurança Social © André Rolo / Global Imagens

O Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas (STFPSSRA) acusa o Instituto da Segurança Social (ISS, IP) de estar a despedir uma centena de trabalhadores contratados através de empresas de trabalho temporário e a trabalhar na sede do instituto, em Lisboa, e estima que a nível nacional esse número possa ser de cerca de 200 pessoas. O ISS,IP diz que se trata de trabalhadores "sem qualquer vínculo contratual" com o Instituto, contratados para "análise e tratamento de processos, com vista a "acelerar a digitalização" dos mesmos. Uma "prestação de serviços extraordinária" termina no final deste ano.

Para o sindicato, este argumento não colhe. Garante que se trata de trabalhadores "essenciais" ao funcionamento dos vários serviços do Instituto da Segurança Social, que estão integrados nas mesmas equipas dos trabalhadores que têm vínculo ao instituto e que executam as mesmas tarefas. Mais, "a experiência que foram adquirindo nos últimos dois anos e meio, e nalguns casos bem mais do que isso, são uma mais-valia que não deve ser desperdiçada". Joaquim Ribeiro, dirigente do sindicato, assegura que estes trabalhadores "cumprem funções permanentes", pelo que a Segurança Social deve abrir concurso para a sua "integração nos quadros".

"Os trabalhadores das empresas que prestaram estes serviços extraordinários não têm qualquer vínculo contratual com o ISS, IP. Não há assim qualquer despedimento em curso", garante fonte oficial da Segurança Social, que acrescenta que, só este ano, este Instituto Público integrou já 150 novos assistentes técnicos provenientes de recrutamento externo, "prevendo-se que os restantes 50 técnicos superiores sejam integrados até final do ano".

Um argumento para o sindicato é a prova de que "todos eles fazem falta". A prová-lo, diz Joaquim Ribeiro, estão "as queixas dos cidadãos sobre os atrasos da Segurança Social". O Sindicato enviou já um ofício ao presidente do conselho diretivo do Instituto da Segurança Social procurando saber o número exato de trabalhadores em causa e aguarda, também, que o Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social "se pronuncie, dizendo o que pensa fazer com estes trabalhadores". Agendada está uma ação de protesto para o próximo dia 24 de novembro, às 12 horas, em Lisboa, em frente ao edifício sede do Instituto da Segurança Social.

"O STFPSSRA e os trabalhadores exigem que seja encontrada uma solução que reverta estes despedimentos e que permita a continuidade destes trabalhadores no ISS,IP, integrados nas atuais equipas de trabalho", diz o sindicato em comunicado, considerando que "não é aceitável" que um instituto público "contribua para o agravamento" da "enorme crise social e económica" em que o país se encontra.

Questionado pelo Dinheiro Vivo sobre o recente processo de integração de precários na Administração Pública, Joaquim Ribeiro considera que o PREVAP foi "positivo", porque resolveu "algumas situações", mas garante que "deixou muitas outras de fora". Segundo o dirigente sindical, "houve casos em que os trabalhadores contratados através de agências de trabalho temporário foram integrados, por ser considerado que cumpriam necessidades dos serviços, enquanto noutros casos tal não foi reconhecido". "Não houve grande coerência", defende.