Sindicato alerta para trabalhadores com Covid em dez obras no Porto

O Sindicato da Construção de Portugal tem informação que há pelo menos dez obras no Porto com trabalhadores que apresentam sintomas de covid-19.

Segundo Albano Ribeiro, presidente da estrutura sindical, o distanciamento social e as recomendações da Direção-Geral de Saúde não estão a ser cumpridas.

Em nota enviada à comunicação social, o responsável desafia a ministra da Saúde, Marta Temido, a intervir rapidamente de forma a evitar uma situação como a que sucedeu na região de Lisboa e Vale do Tejo no setor da construção.

O presidente do sindicato convida inclusive Marta Temido a visitar as obras onde foram detetados trabalhadores em funções com Covid-19.

Albano Ribeiro diz tratar-se de pessoas portuguesas e estrangeiras, embora a maior incidência de sintomas do vírus tenha sido detetada em trabalhadores estrangeiros.

O sindicato adianta que “existem casos de trabalhadores estrangeiros que são despedidos se se recusarem a continuar a trabalhar nestas condições”.