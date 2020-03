Sindicato da construção pede suspensão das obras

O Sindicato da Construção quer que as empresas do sector suspendam as obras em curso, recomendando-lhes que enviem os seus trabalhadores para casa.

Em comunicado, o presidente do sindicato fala num “grande risco” dada a existência de operários que estiveram a trabalhar em Espanha e França, alguns dos quais estiveram a trabalhar, apesar de “apresentarem sintomas do vírus, como falta de ar e tosse seca”.

“Há trabalhadores que estavam em Espanha e França e que vieram trabalhar para Portugal. Isto é um grande risco para os que estão a trabalhar com eles, [porque] há trabalhadores que apresentavam sintomas do vírus, como falta de ar e tosse seca, e as empresas queriam que eles continuassem a trabalhar. Por orientação do sindicato, foi-lhes dito para irem para casa e seguirem as instruções médicas”, pode ler-se no comunicado.

Albano Ribeiro, presidente do Sindicato da Construção, termina dizendo que sugeriu às associações empresariais do sector que aconselhassem os seus associados a deixarem que os trabalhadores fiquem em casa nesta fase.

