Sindicato do grupo CGD convoca concentração para exigir aumentos

Manifestação nacional de bancários em protesto contra despedimentos, junto à Assembleia da República, em Lisboa, 13 de julho de 2021. A manifestação foi convocada pelos sete sindicatos do setor (SNQTB - Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários; MAIS Sindicato - Sindicato do Setor Financeiro; SBN - Sindicato dos Bancários do Norte; SIB - Sindicato Independente da Banca; SBC - Sindicato dos Bancários do Centro; STEC - Sindicato do Grupo CGD; e SinTAF - Sindicato dos Trabalhadores da Actividade Financeira). ANTÓNIO COTRIM/LUSA

