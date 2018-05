Sindicato dos bancários considera “inaceitáveis” atrasos nas pensões 

O Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB) alerta para os atrasos da Segurança Social nas respostas a pedidos de pensões e as recusas da sua atribuição aos ex-trabalhadores do Banif, disse em comunicado divulgado esta sexta-feira. O sindicato deixou ainda o alerta para o simulador de pensões, disponibilizado este mês pela Segurança Social, afirmando que está a induzir os bancários em erro.

Considerando a situação “inaceitável”, o sindicato afirma que em alguns casos os atrasos nas respostas aos pedidos de pensões estão a chegar aos sete meses. Outro dos problemas levantado pelo SNQTB é o caso dos ex-trabalhadores do Banif que têm visto negada a atribuição de pensões de reforma, mesmo após a publicação do decreto-lei que estabelece um regime especial de acesso antecipado à pensão de velhice para os beneficiários do regime geral de segurança social e do regime de proteção social convergente com muito longas carreiras contributivas (decreto-lei n.º 126-B/2017, 6 de outubro). Paulo Marques, presidente do SNQTB, disse ainda que também os ex-trabalhadores do BPN estão a sofrer demoras na resposta da Segurança Social, devido ao seu regime legal específico.

O sindicato dos bancários já alertou o Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e garante que está a prestar apoio aos seus associados, “nomeadamente a uma trabalhadora do ex-Banif que vai apresentar queixa ao Provedor de Justiça contra a Segurança Social”, afirmou Paulo Marques.

Também o simulador de pensões parece estar a gerar descontentamento para a classe. “Este simulador, não tendo em consideração somente o tempo de efetivas contribuições para segurança social, indica uma pensão inflacionada face à que efetivamente será recebida”, refere o presidente do SNQTB.

O sindicato já solicitou uma audiência à Comissão Permanente de Trabalho e Segurança Social para expor a situação.