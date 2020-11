Sindicato exige ao governo medidas contra mudança de horários nos supermercados

O Sindicato dos Trabalhadores de Comércio, Escritórios e Serviços (CESP) exige ao governo medidas para travar a possibilidade de os supermercados e outros estabelecimentos alterarem horários de abertura nas manhãs dos próximos fins de semana, com prejuízo de folgas, descanso e organização da vida familiar dos trabalhadores.

"Exige-se do Governo que tome medidas para impedir estes atropelos aos direitos dos trabalhadores, estes, que têm sido considerados essenciais e que, durante toda a pandemia, têm travado lutas para garantir que têm equipamentos de proteção individual e que as empresas não permitem aglomeração de clientes no interior dos espaços comerciais", refere comunicado da direção nacional do sindicato publicado esta quinta-feira.

O comunicado reage à intenção manifestada pela dona das cadeias Pingo Doce, a Jerónimo Martins, de abrir lojas às 6h30 no sábado e domingo, devido à restrição à circulação em mais de uma centena de concelhos do país a partir das 13h. O grupo decidiu, entretanto, recuar, mantendo os horários inalterados.

O CESP refere no entanto que este não será o único caso de um retalhista a antecipar abertura com impacto nos horários dos trabalhadores. "Sem que nada o fizesse prever e num claro desrespeito pelo cansaço acumulado dos trabalhadores que sempre estiveram na linha da frente desde o início desta pandemia, Pingo Doce, Continente, Decatlhon e outros anunciam alargamento dos períodos de abertura ao público", afirma o comunicado.

"Com tal intenção" - junta o comunicado -, "alteraram dias de folga dos trabalhadores, impuseram horas a mais de trabalho e mostraram a maior das insensibilidades ao impor horários de entrada às 4h da manhã, 6h de trabalho consecutivos sem pausa, entre tantos outros atropelos aos direitos dos trabalhadores".

O sindicato defende que não há, aliás, "qualquer fundamento ou justificação para estas alterações aos horários de trabalho". Até porque "os cidadãos portugueses conhecem desde há uma semana as limitações à circulação e com certeza planearam os seus fins de semana tendo em conta essas limitações".

Além disso, recorda, "não há qualquer limitação às deslocações às lojas de produtos alimentares, e dentro destas, não há qualquer limitação aos produtos que os clientes queiram comprar, logo não há motivo algum para atropelar a organização familiar e pessoal dos trabalhadores, impor horas de trabalho a mais, retirar dias de descanso semanal ou impor horas de trabalho consecutivas superiores às previstas na lei".