Sindicato faz balanço positivo da greve na Carris e saúda retomar da negociação

© André Luís Alves/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 07 Abril, 2023 • 16:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes Rodoviários e Urbanos de Portugal (STRUP) fez hoje um balanço positivo da greve parcial na Carris, apesar de não avançar com números, e saudou o retomar das negociações.

"O balanço geral é positivo. No essencial, já foi atingido o nosso objetivo de, no mínimo, retomar o processo de negociação, a que o conselho [de administração] se comprometeu", adiantou Manuel Leal do STRUP, em declarações à Lusa.

Apesar de não adiantar números gerais de adesão, o sindicalista sublinhou que esta variou de estação para estação, envolvendo "um número significativo de trabalhadores".

De acordo com a estrutura sindical, a greve tem "criado algum impacto", mesmo não tendo por objetivo a paralisação total dos serviços.

Manuel Leal disse ainda que na semana passada a empresa se comprometeu a voltar ao processo negocial, estando já agendado um encontro com a Carristur para dia 14 de abril.

Já a reunião com a Carris ainda não foi agendada.

Em 15 de março, a Carris anunciou um acordo com quatro sindicatos, em que os trabalhadores teriam um aumento salarial de 70 euros, ficando de fora o STRUP, ligado à Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (Fectrans).

O STRUP pedia um aumento salarial na ordem dos 100 euros, assim como um horário diário de sete horas de trabalho e rendições dos funcionários junto às estações.

Perante a proposta salarial submetida pela administração da transportadora lisboeta de autocarros e elétricos, decorreu um plenário do sindicato, no qual cerca de 200 trabalhadores decidiram a marcação de uma greve às duas primeiras horas e últimas horas (no serviço de cada trabalhador) durante uma semana.