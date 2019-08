Sindicato independente mantém greve e promete “lição de civismo”

O Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias (SIMM) mantém a greve, depois de os associados terem este sábado aprovado por unanimidade, em plenário realizado em Leiria, a paralisação marcada para segunda-feira.

“Para já, da parte do plenário de Leiria, dos associados que estiveram presentes, foi rejeitada a desconvocação da greve”, indicou o presidente do SIMM, Jorge Cordeiro, no final, em declarações aos jornalistas transmitidas pelas televisões.

Depois de Leiria, os associados do SIMM seguem para Aveiras de Cima, onde a partir das 15h haverá novo plenário, desta vez do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), e do qual se espera também a manutenção da greve.

Segundo o SIMM, a desconvocação da greve dependerá de uma aproximação das empresas transportadoras, representadas pela ANTRAM, que até aqui não aconteceu. “Ainda falta algum tempo, ainda há margem para o evitarem se assim o desejarem”.

A reunião de Leiria serviu também para discutir a operacionalização dos piquetes de greve, com os motoristas a dizerem que vão usar o protesto para melhorarem a imagem junto da população. “Vamos procurar também uma certa lição de civismo, mudar um pouco a imagem que há do motorista”.

O presidente do SIMM voltou a criticar o nível de serviços mínimos exigido pelo governo – “A indignação dá lugar à revolta”, afirmou – e o recurso a militares para o transporte de matérias perigosas. “Fica o governo responsabilizado por qualquer incidente que possa ocorrer”, disse o dirigente.