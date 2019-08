Motoristas aprovam manutenção da greve

Os motoristas de matérias perigosas aprovaram este sábado o avanço da greve que começa esta segunda-feira.

“A greve é para avançar”, disse Jorge Cordeiro, presidente do Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias (SIMM), esta tarde, após um plenário conjunto do SIMM e do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), que convocaram a paralisação.

No plenário do SIMM, que se realizou esta manhã em Leiria, os associados do sindicato aprovaram por unanimidade a manutenção da greve.

A greve está agendada para decorrer por tempo indeterminado. O país está em alerta, em situação de crise energética, até ao dia 21 de agosto.

Os sindicatos garantem que os serviços mínimos fixados – entre 50% e 100% – serão cumpridos.

O governo admitiu vir a adotar mais medidas no caso dos serviços mínimos não serem cumpridos.

“A greve coloca-nos um problema de distribuição de combustíveis. A primeira resposta será o cumprimento dos serviços mínimos”, afirmou esta tarde Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna.

Os sindicatos acusam a associação que representa as empresas do setor, a ANTRAM, de estar a tentar impedir os trabalhadores de cumprirem os serviços mínimos. “Isto está feito para acusar os sindicatos de não estarem a cumprir os requisitos mínimos mas nós vamos cumprir os requisitos mínimos”, disse Pedro Pardal Henriques, representante do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) esta tarde.

Explicou que o cumprimento dos serviços mínimos está dependente do envio de escalas aos sindicatos por parte da ANTRAM, o que não foi feito.

