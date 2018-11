Sindicato Polícia.Governo não aumenta salários mas tem 110 milhões para cimeira

“O Governo não tem dinheiro para aumentar os polícias, mas tem 110 milhões para gastar na Web Summit”. É com esta mensagens que o Sindicato Nacional da Polícia está a receber os participantes da Web Summit mal saem do Centro Comercial Vasco da Gama em direção ao recinto da cimeira tecnológica que hoje arranca e conta com a presença do primeiro ministro António Costa, na cerimónia de abertura.

E sendo esta uma cimeira onde são aguardados visitantes de 170 países, o folheto está preparado para uma audiência internacional.

“Sabia que um polícia em Portugal não tem aumentos de salário há 12 anos? Sabia que um polícia em Portugal em início de carreira ganha um salário inferior a 800 euros”, questiona o Sindicato Nacional da Polícia em inglês, francês, alemão e espanhol.

Mas não só. “Sabia que em 2006 o efetivo da polícia era de 2300 profissionais e atualmente já é inferior 20 mil profissionais, com tendência para agravamento para 15 mil em 2021?”, questionam ainda.

“Por isso, informamos que os polícias portugueses, ‘produtores’ da segurança-pública, estão desmotivados e como quaisquer outros trabalhadores, é mais do que evidente que um trabalhador desmotivado não produz tanto como um trabalhador motivado”.