Sindicato prolonga negociações por aumentos para licenciados já em 2022

Maria Helena Rodrigues, presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE)

O Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado pretende prolongar negociações com o governo no sentido de tentar, ainda, que os técnicos superiores nas posições iniciais da carreira sejam aumentados ainda neste ano, com efeitos janeiro, e não apenas em 2023, como propôs o governo.

"Vamos apresentar um pedido de negociação suplementar porque entendemos que a posição de entrada na carreira de técnico superior deve também retroagir a janeiro de 2022, e não ser só em 2023. Não deitamos a toalha ao chão, vamos continuar a negociar", afirmou a presidente do STE, Maria Helena Rodrigues, após reunião com a secretária de Estado da Administração Pública, Inês Ramires, nesta quarta-feira.

Para este ano, o governo prevê apenas aumentar o salário inicial de assistentes técnicos, de 709 para 757 euros, com efeitos a janeiro. Já para 2023 fica a subida do salário inicial de técnicos superiores, de 1251 para 1268 euros, assim como a valorização das remunerações dos doutorados para um mínimo de 1632 euros.

As medidas implicarão uma despesa de 14 milhões de euros neste ano, abrangendo 17 mil trabalhadores, e de 23,5 milhões de euros no próximo, com subidas para 22 mil técnicos superiores não doutorados e para 750 doutorados.

Para o STE, o governo poderá antecipar subidas dentro do Orçamento de 2022, recorrendo às dotações previstas para progressões. "É um valor que é elevado e pode contemplar também que retroaja a posição de entrada a janeiro de 2022", defendeu Helena Rodrigues.

Durante a manhã, foram ainda ouvidas no Ministério da Presidência do Conselho de Ministros outras duas estruturas sindicais, Fesap e Frente Comum, que consideraram as subidas anunciadas insuficientes, e deixaram alertas para uma eventual absorção dos aumentos de assistentes técnicos nas retenções na fonte de IRS, caso a tabela de descontos mensais do imposto não seja atualizada para acomodar o aumento previsto.