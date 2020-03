Sindicato fala em “centenas de queixas” de trabalhadores dos super

O Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal denunciou, em conferência de imprensa, que há “centenas de queixas tanto dos super e hipermercados” recebidas diariamente desde o início da crise e indicou terem apresentado reclamações na Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) por “haver lojas, nomeadamente do Pingo Doce, Dia Portugal e Clarel, em que os trabalhadores continuam a trabalhar sem proteção”.

Para além da “falta de álcool e luvas para os colaboradores” nesses “locais de trabalho”, a coordenadora do sindicato acusou ainda as empresas de “praticarem um roubo”.

“A circunstância em que vivemos não lhes dá o direito [às empresas] de retirar os direitos aos trabalhadores, de os porem a trabalhar muito mais horas do que a sua carga horária, havendo neste momento trabalhadores a fazer nove ou dez horas de trabalho contínuo e, muitas vezes, sem folgar ao fim dos cinco dias”, anotou.

Enumerando situações de “exaustão e de pânico” desses trabalhadores, o sindicato exige ao Governo que “clarifique a situação das remunerações para quem foi para casa” e recusa que os patrões “queiram transformar casos de quarentena em férias ou baixa compulsiva”.

À Lusa, o Departamento de Relações Exteriores da DIA Portugal, grupo onde se insere também a Clarel, expressou serem diariamente “confrontados com a escassez de materiais de proteção” e que têm “feito todos os esforços para encontrar soluções de fornecimento” por forma a que os “colaboradores tenham todos os riscos minimizados”.

Lê-se ainda na comunicação que “a DIA Portugal reitera que respeita toda a lei laboral vigente em Portugal e que estará sempre disponível para dialogar com as associações representativas dos seus colaboradores”.

A Lusa tentou ouvir o Grupo Jerónimo Martins, responsável pelo Pingo Doce, mas, até ao momento, tal não foi possível.