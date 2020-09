Sindicatos da função pública negoceiam com governo a 6 e 9 de outubro

Os sindicatos da função pública vão ser recebidos pelo Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública a 6 e 9 de outubro, na próxima semana, dias antes da entrega da proposta do Orçamento do Estado para 2021, que é esperada no parlamento dia 12.

A convocatória para e negociação coletiva chega já foi recebida pela Federação de Sindicatos da Administração Pública (Fesap), que diz esperar que esta negociação não seja “de faz de conta” e retome uma série de matérias inscritas no Quadro Estratégico para Administração Pública, previstas no orçamento do último ano. Incluem desde a simplificação do sistema de avaliação dos funcionários público, o SIADAP, à efetivação das pré-reformas e rejuvenescimento do pessoal, refere o secretário-geral, José Abraão.

No que toca a salários, o governo já fez saber que não deverá cumprir a promessa de um aumento em 1,1% de atualização dos trabalhadores em 2021, mas serão certos, pelo menos, aumentos entre os escalões com as remunerações mais baixas para acomodar a subida de salário mínimo nacional que o governo mantém na mesa para o próximo ano.

Os sindicatos da função pública têm vindo a contestar os efeitos de distorção da tabela remuneratória única criados pela elevação dos salários mais baixos sem aumentos proporcionais nos restantes escalões, e pretendem insistir na correção desses efeitos com a revisão da tabela remuneratória única.

Por outro lado, a Fesap, que amanhã discutirá revindicações em assembleia-geral, insiste também em atualizações para os técnicos superiores. “Os técnicos superiores não se fixam na Administração Pública com 900 euros líquidos ao fim do mês”, diz José Abraão.

Na renovação de quadros, a Fesap lembra também o crescimento das contratações a prazo, que defende que é preciso contrariar. “A precariedade voltou a crescer sem justificação”, defende José Abraão, lembrando as últimas estatísticas da Direção Geral da Administração e do Emprego Público, que apontam mais 6453 contratos a prazo que há um ano para um total de 80 469 (11,4% do emprego público).

Já no que diz respeito à efetivação das pré-reformas, a estrutura sindical entende que “é preciso que haja uma predisposição por parte das Finanças, no sentido de que vai autorizar as pré-reformas”. Até aqui, muito poucos ou nenhuns” terão tudo sucesso nos pedidos, segundo o secretário-geral da Fesap, e a ausência de critérios uniformes para determinar a percentagem de compensação na passagem à pré-reforma é outro dos obstáculos (os serviços podem determinar percentagens entre os 25% e a remuneração plena).

O alargamento da ADSE aos trabalhadores com contrato individual de trabalho é outra das preocupações que a Fesap pretende que seja abordada nos encontro com o governo na próxima semana.

A direção da ADSE avançou com uma proposta que prevê que os trabalhadores de hospitais públicos e empresas municipais venham a ser integrados no mesmo regime que se aplica atualmente às autarquias, o que faz depender as inscrições dos trabalhadores da existência de acordos e de pagamentos por cada beneficiário pelas entidades abrangidas.

A proposta vai ser discutida dia 30 pelo Conselho Geral e de Supervisão do subsistema de saúde dos funcionários públicos, cujos representantes têm vindo a alertar que a opção poderá retirar eficácia ao alargamento pretendido. Estarão em causa perto de 90 mil trabalhadores com contrato individual.