Sindicatos denunciam rescisões no Santander

O Mais Sindicato e Sindicato dos Bancários do Centro alertaram esta quinta-feira que "muitos trabalhadores do banco Santander" estão a ser confrontados com propostas de rescisão por mútuo acordo.

Segundo os sindicatos, os trabalhadores "estão a ser convocados para uma reunião com os Recursos Humanos, na qual está também presente um consultor externo", com o objetivo de lhes ser apresentada "uma proposta de rescisão por mútuo acordo, tendo como contrapartida uma indemnização".

"O Mais Sindicato e o SBC deixam desde já claro que não admitirão que os trabalhadores sejam alvo de qualquer tipo de pressão ou ameaça - nomeadamente que se intimide os visados de que se não aceitarem a rescisão por mútuo acordo poderão ser despedidos ao abrigo da extinção do posto de trabalho ou através de um despedimento coletivo", destacam num comunicado.

O Santander reagiu a esta denúncia: "A nossa atuação não sofreu alterações". "A política que tem sido seguida e que continuamos a executar é de as saídas serem feitas por acordo entre o Banco e cada trabalhador. Não prevemos que durante o corrente ano se altere o número médio de colaboradores que sairão por acordo, reforma e pré-reforma", destaca.

Frisa que "o Santander está, como até aqui, empenhado em assegurar a devida proteção das pessoas, nomeadamente mantendo benefícios e garantindo apoio na reintegração no mercado de trabalho". "Entretanto, nunca nos últimos anos o Santander contratou tantos novos colaboradores como em 2020", salienta.

Os sindicatos aconselham os trabalhadores a recorrerem a apoio jurídico "para que estejam seguros das consequências da sua decisão, seja ela qual for".

Atualizada às 17H55 com mais informação