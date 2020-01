Sindicatos fazem o pleno na greve marcada para 31 de janeiro com adesão do STE

O governo enfrenta a 31 de janeiro uma frente alargada de protesto contra a proposta de atualização geral das remunerações da função pública em 0,3%, com Sindicato dos Técnicos do Estado (STE), Fesap e Frente Comum a convocarem greve e manifestação nacional para 31 de janeiro.

A paralisação já tinha sido anunciada pela Frente Comum, primeiro, e pela Fesap, já esta semana. O STE anunciou esta quinta-feira a convergência com as restantes estruturas, depois de ter considerado falhados os contactos com os grupos parlamentares com vista a melhorar a proposta de aumentos para os trabalhadores das administrações públicas. Diz que perante a falta de compromissos e sem uma mudança de posição “não restou outra alternativa”, de acordo com comunicado.

“A Frente Sindical esperou até ao final da manhã de hoje, último dia previsto na lei para decretar a greve, na esperança que o Governo revisse a sua posição relativamente aos aumentos salariais. O STE reafirma a sua posição. O Governo pode e deve ir mais longe no que toca aos aumentos salariais para a Administração Pública”, defende a organização.

A convocação do STE leva para a paralisação enfermeiros, trabalhadores de impostos e professores. Maria helena Rodrigues, a presidente, diz esperar “grande adesão” à greve.

A dirigente sindical esteve ontem reunida com dois grupos parlamentares, CDS e PSP, e diz ter saído do encontro sem garantias de propostas para reforço da proposta do Orçamento do Estado na discussão na especialidade no que diz respeito à função pública.

“Não há avanço por parte dos grupos parlamentares – designadamente, pelo PCP, que entende que é matéria de negociação coletiva – ainda que a gente tenha alertado para a degradação das remunerações”, refere Helena Rodrigues, lembrando que a negociação coletiva que houve com o Ministério da Modernização do Estado e Administração Pública – três reuniões, em dezembro – também não produziu resultados.

Da parte do governo, o ministro das Finanças, Mário Centeno, afirmou ontem que “obviamente a negociação está sempre aberta”, mas defendeu que é necessário ter em cima da mesa “os números”. O governo faz contas a um aumento da despesa com pessoal em 3,6%, com uma melhoria da massa salarial em 3,2%.

Os sindicatos, porém, lembram que estas subidas refletem a conclusão do processo de descongelamento de carreiras, cuja progressão foi suspensa durante a troika, e da reposição dos cortes feitos no mesmo período. Além disso, apontam, a última atualização geral nas remunerações ocorreu há mais de uma década, em 2009, tendo o governo prometido para 2020 aumentos ao nível da inflação.

Para as Finanças, a referência é a inflação do ano passado (0,3% em novembro) enquanto os sindicatos esperavam subidas pelo nível da subida de preços esperada em 2020. Já em 2021, o governo compromete-se com uma atualização mínima de 1,1%, de acordo com a proposta do Orçamento do Estado deste ano.