Sindicatos temem que inflação supere 0,9%

Alexandra Leitão, ministra da Administração Pública © NUNO PINTO FERNANDES/ Global Imagens

Os sindicatos da função pública temem que a evolução da inflação leve o ganho salarial de 0,9% projetado pelo governo para 2022, e pedem que o valor da atualização seja reconsiderado caso a subida no índice de preços no consumidor supere as previsões feitas pelo governo até aqui.

O repto foi feito ontem à ministra da Administração Pública, Alexandra Leitão, no final da segunda ronda negocial para discutir os efeitos do chumbo do Orçamento para o próximo ano nas remunerações da função pública, na qual o governo confirmou apenas o compromisso de subir todos os salários do setor público a partir de janeiro em 0,9%, ao mesmo tempo que ajustará as remunerações mais baixas ao novo valor de salário mínimo previsto para 2020. Este deverá chegar aos 705 euros, sendo discutido hoje em Concertação Social.

"A inflação está, ao que tudo indica, numa trajetória ascendente. (Perguntámos) se havia algum compromisso por parte do governo de corrigir este aumento salarial de 0,9% para cima caso se verifique um evoluir da inflação tão significativo", indicou José Abraão, secretário-geral da Fesap, à saída dos encontros. Na resposta, indicou, o Ministério da Administração Pública afirmou que "ia perguntar às Finanças qual era a previsão que se fazia para a inflação quer para este ano, quer para o próximo ano", mas sem "compromissos nenhuns".

A questão é colocada com o nível de inflação anual em outubro em 1,8%, e com a variação média dos últimos 12 meses nos 0,8%, ao mesmo tempo que o Banco Central Europeu admite já uma subida de preços mais prolongada devido aos custos da energia.

Os sindicatos poderão ainda pedir uma reunião suplementar ao governo, a acontecer na quarta-feira, com a Fesap a remeter uma decisão para hoje, dia em que reúne o seu secretariado nacional.

Um dos temas nos quais pretende obter resposta do governo é também o da abertura de concursos de promoção nas carreiras especiais do Estado, previstos em 2021, tendo sido "pouquíssimas" as promoções até aqui, segundo a Fesap. "É importante que não se pare o país por inteiro, e em particular a administração pública, porque temos governo, está a governar", defendeu José Abraão.