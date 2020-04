Site despedimentos.pt recebe 800 denúncias de abusos patronais em apenas 10 dias

O site despedimentos.pt, criado pelo Bloco de Esquerda (BE) com o objetivo de receber denúncias de abusos patronais e atropelamentos dos direitos laborais no âmbito da crise do novo coronavírus, recebeu 800 queixas e denúncias em apenas 10 dias, isto é, desde que a plataforma foi inaugurada a 25 de março passado.

De acordo com o deputado do BE, José Soeiro, o site despedimentos.pt foi criado pelo Bloco a 25 de março e “é uma plataforma de denúncia dos abusos e despedimentos que têm sido cometidos diariamente contra os trabalhadores durante a pandemia”.

Até esta terça-feira, dez dias depois do seu lançamento, “o site recebeu cerca de 800 denúncias, abrangendo milhares de trabalhadores e centenas de empresas, num universo que ultrapassa as 80 mil pessoas afetadas”.

Segundo o BE, “as queixas surgem por todo o país, com destaque para o distrito de Lisboa (cerca de 40% das denúncias), a que se segue o distrito do Porto (um pouco mais de 15%). A seguir vêm os distritos de Aveiro, Braga, Setúbal e Faro. Além de empresas localizadas num determinado distrito, um décimo destas notícias estão relacionadas com empresas que operam em todo o território nacional.”

Primeiro os precários, depois os outros

Além destes números o documento dá conta do que podem ser as “principais estratégias de compressão de custos utilizadas pelas empresas”.

“A primeira, que corresponde a cerca de 25% das denúncias, trata-se do despedimento de dezenas de milhares de trabalhadores precários.”

De acordo com o resumo destes 10 últimos dias, “as empresas foram dispensando quem estava em período experimental, fazendo caducar contratos a prazo, pondo fim aos contratos de trabalho temporário ou aos contratos com empresas prestadoras de serviço e dispensando os trabalhadores a recibo verde.”

Segundo o documento apresentado pelo deputado, “a segunda estratégia atingiu os trabalhadores efetivos e corresponde a um quinto dos protestos que chegaram ao site (20%)”. “Neste caso as empresas avançaram com despedimentos de trabalhadores efetivos, procurando, na maior parte das vezes, convertê-los, sob chantagem, em revogações por ‘mútuo acordo’. Nalguns casos, invocam-se de forma fraudulenta insolvências ou atropelam-se os procedimentos previstos na lei laboral”.

Férias forçadas

“Por fim, a terceira estratégia utilizada foi imputar as perdas aos trabalhadores, obrigando-os ao gozo de férias no período do confinamento (cerca de 15% das denúncias incidem sobre este aspeto), evitando assim qualquer repartição de custos com as empresas, seja pressionando para que houvesse um acordo relativamente às datas antecipadas, seja marcando essas férias ao arrepio do que dispõe o Código do Trabalho”, diz a nova plataforma criada pelo BE.

Problemas com o teletrabalho

O BE também denuncia um rol de “desrespeito pelas novas regras referentes ao teletrabalho e às normas sanitárias”

“10% das queixas recebidas no despedimentos.pt referem-se a trabalhadores que viram os seus direitos desrespeitados no que se refere às próprias disposições que os sucessivos decretos contêm relativamente ao teletrabalho, que passou a ser obrigatório, embora só muito lentamente se tenha tornado prática de facto em alguns sectores, como a indústria e até determinados serviços, com destaque para os call centers”, diz o partido coordenado por Catarina Martins.

“Outro atropelo dos direitos dos trabalhadores, que corresponde a 15% das denúncias, diz respeito às normas sanitárias de prevenção, de saúde e segurança, que deveriam ser observadas. Chegaram ao site muitas dezenas de queixas sobre esta matéria, particularmente na indústria, na construção civil e nos call centers, três dos sectores que continuaram com uma atividade mais intensa em período de confinamento.”

(atualizado 20h30)